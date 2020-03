Coronavirus: Netflix cresce con la paura

Panico e paura nelle strade di mezza Italia, a causa del Coronavirus ha portato la gente a starsene molto di più in casa. E quindi a usufruire dei servizi streaming di Netflix, il quale ha avuto un enorme crescita.

Netflix contro il Coronavirus: una crescita esponenziale

Dunque, gli italiani negli ultimi periodi di panico collettivo che ha coinvolto il paese, si sono letteralmente barricati in casa, davanti a film e serie tv, con un netto rispolvero di Netflix. La piattaforma di streaming americana, già gettonatissima in tempi di normalità, ha avuto un notevole incremento, anche in borsa, in questo periodo di allarmismo e paura per il Covid 19. Dunque, una conseguenza, sostanzialmente logica per sopperire ad ogni forma di intrattenimento e svago sociale, quello del ricorso a Netflix contro il Coronavirus.

Netflix salito in borsa, Disney vacilla

Netflix ha visto crescere le sue azioni in questo periodo, mentre Wall Street ha chiuso con uno dei peggiori risultati degli ultimi nove anni. Molto male, per la Disney che ha deciso di chiudere temporaneamente a Tokyo due parchi a tema della città, Disneyland e DisneySea. Tuttavia, il prossimo marzo debutterà nel nostro paese la piattaforma Disney+ che potrebbe avvantaggiarsi anch’essa di questo periodo di reclusione da Coronavirus, sempre se da qui ad un mese ci sarà ancora questa delirante presa di panico. Ma, come si suol dire, chi vivrà vedrà.

