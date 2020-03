Coronavirus, niente festa dei 100 giorni alla Maturità: di cosa si trattava?

Tale ipotesi era già stata pensata nei giorni scorsi e in effetti nella giornata dell’8 marzo sul sito del MIUR è stato pubblicato un avviso che confermava il divieto dei festeggiamenti relativi alla ricorrenza dei 100 giorni alla Maturità. La festa, infatti, si sarebbe dovuta svolgere ieri, 9 marzo 2020, ma è stato lo stesso MIUR a confermarne il divieto proprio per via del Coronavirus che in queste settimane sta facendo vittima numerosi italiani. Sono state vietate, infatti, tutte le manifestazioni, feste e altri eventi che possano creare situazione di affollamento. Scopriamo, però cos’è questa festa della maturità, non nota a tutti.

Come detto sopra, il MIUR, su indicazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha deciso di evitare in tutta Italia i festeggiamenti consueti per la cosidetta festa dei 100 giorni alla Maturità.

In effetti, a pensarci bene, ancora insicure sono le date delle stesse prove dell’esame che potrebbero variare, com’è accaduto per le Invalsi, a causa dell’aumento del contagio del Coronavirus.

L’Italia è il quarto paese con più contagiati e morti e si prospetta un aumento di tali situazioni nelle prossime settimane.

Comunque sia, Coronavirus a parte, non tutti conoscono questa tradizione studentesca e ne approfittiamo di tale situazione per capire di cosa si tratta.

Già il nome fa capire di come si tratti di una sorta di conto alla rovescia che parte dal giorno numero 100 fino al giorno della Maturità.

Il tutto è nato nel lontano 1840, precisamente nell’Accademia Militare di Torino dove venne comunicato un decreto regio il quale dichiarava che per ottenere la nomuna di sottotenete bisognava svolgere altri 3 anni di corsi.

Un allievo, tale Emanuele Balbo Bertone di Sambuy, alla conoscenza di tale notizia disse con stupore “Mac pi tre ani!”, che tradotto in italiano significava “Ancora soltanto tre anni!”.

Così, tutti gli altri suoi colleghi iniziarono a fare il conto alla rovescia fino al giorno della promozione e si decise che arrivati ai 100 giorni dalla data fatidica ci fossero dei festeggiamenti.

Tale uso iniziò a diffondersi in tutte le scuole militari diventando una vera e propria tendenza alla quale non si poteva rinunciare, arrivando fino a noi.

