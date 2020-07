È atteso nelle prossime ore il nuovo Dpcm del Governo con le misure di sicurezza per il contenimento dei contagi da Coronavirus. Da martedì 14 luglio entreranno in vigore nuove strette per discoteche, mascherine e viaggi.

Misure di sicurezza: obbligo delle mascherine

In relazione ai dati della curva epidemiologica emersi nell’ultimo periodo il Governo ha deciso di prolungare le misure di sicurezza, già attualmente in vigore in Italia, per contenere la diffusione del Covid-19 . Primo fra tutti verrà ribadito l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico e in quelli in cui non si potrà garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.

Fra le misure di sicurezza, quindi rimane obbligatorio indossare, correttamente, la mascherina in ristoranti, nei locali, ma anche dal parrucchiere, sui mezzi pubblici e nei cinema e nei teatri. All’aperto, invece, pur non essendo necessario l’uso della mascherina, è obbligatorio mantenere il distanziamento sociale ed evitare assembramenti.

Discoteche e sagre

L’odissea delle sale da ballo non è finita. Nonostante alcune sporadiche aperture in Lombardia e lungo le coste, l’apertura delle discoteche è nuovamente rinviata. Le immagini di assembramenti nei locali che hanno fatto il giro dei social hanno preoccupato non poco gli esperti, che continuano a sottolineare quanto ancora il virus possa essere pericoloso.

Per questo motivo il Governo ha deciso di prorogare, probabilmente almeno fino alla fine del mese di luglio, la chiusura di discoteche, locali notturni, ma anche di sagre ed eventi pubblici. La decisione potrebbe, comunque, essere delegata ai Governatori, considerando che la curva dei contagi non è uguale in tutte le Regioni. Saranno anche rafforzati i controlli delle autorità nei luoghi della movida e nelle spiagge, dove sono stati più volte denunciati casi di assembramenti non controllati.

Misure di sicurezza: nuova stretta sui voli

Il Ministero della Salute, coadiuvato dal Comitato tecnico-scientifico, ha dichiarato di voler estendere la lista dei Paesi da cui non è permesso arrivare in Italia. Attualmente è vietato l’ingresso nel Paese a chiunque provenga da Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù e Repubblica Dominicana.

Agli italiani di ritorno da uno di questi Stati è concesso il rimpatrio, ma con l’obbligo di restare in quarantena per 14 giorni. Quarantena obbligatoria anche per chi arriva dagli Stati Uniti.

