Coronavirus: nuove restrizioni in arrivo? Ecco quando si potrà tornare ad una vita normale

Troppi, in Italia, non rispettano le restrizioni imposte dal Governo per contenere la diffusione del Coronavirus. Se tutti avessimo rispettato le regole imposte, infatti, i numero dei contagi sarebbero stati diversi già da qualche giorno. Ma come ben sappiamo, in Italia, le regole sono fatte per essere infrante.

Nuove restrizioni potrebbero arrivare

Visto che c’è ancora chi passeggia indisturbato per le strade delle città, chi si ostina ad uscire in gruppo anche se non vi è una reale necessità, chi non sa rinunciare ad una passeggiate nei luoghi IN, chi va a trovare amici, fare spesa coinvolgendo tutta la famiglia, chi fa pic nic nonostante sia stato consigliato apertamente di restare in casa, il governo potrebbe decidere di attuare un nuovo giro di vite.

Tutto dipenderà da come andrà il prossimo fine settimana: se gli italiani che fino ad ora non hanno rispettato le restrizioni non cambieranno atteggiamento ci saranno nuove limitazioni in arrivo già dalla prossima settimana. E quello che già ora, probabilmente scherzando, è stato definito “carcere duro”, potrebbe diventare ancora più limitante. La linea del Governo, infatti, potrebbe diventare davvero dura.

In Cina si è riusciti a limitare i contagi intervendo con l’esercito e chiudendo le zone a rischio militarmente (per chi non rispettava le limitazioni, lo ricordiamo, è stata prevista la legge marziale) e i risultati si sono visti nel giro di poco.

In Italia, nonostante le restrizioni i casi continuano ad aumentare ed il contagio non si ferma sintomo che probabilmente c’è qualcosa che non quadra: gli italiani non stanno rispettando i divieti agli spostamenti.

Le poche concessioni che ancora sono rimaste in vigore, come ad esempio la pratica dell’attività sportiva all’aperto, potrebbero esserci vietate già dalla prossima settimana e potremo, quindi, dire addio allo jogging e alle passeggiate.

La linea dura potrebbe prevedere anche una limitazione agli orari di apertura degli esercizi commerciali di alimentari. Si potrebbe chiedere, inoltre, anche la prova per la dichiarazione che ci si sta muovendo per recarsi al lavoro.

Già ora i trasporti ferroviari sono stati limitari e sono state chiuse le comunicazioni con le isole maggiori, ma se il governo adottasse una linea dura potrebbe limitare ancora di più i trasporti pubblici.

Quando potremo tornare ad una vita normale?

Il ritorno ad una vita normale è subordinato al picco dei contagi. Se i contagi continueranno ad aumentare il picco si potrebbe raggiungere anche tra diverse settimane (si parla di metà aprile). La Cina insegna che dall’inizio dell’epidemia è possibile annullare completamente i contagi e uscire dalla crisi in 100 giorni. Ma in Italia non si stanno rispettando le limitazioni, a differenza di quello che è accaduto in Cina. E i tempi potrebbero dilatarsi anche oltre i 100 giorni.

Nella migliore delle ipotesi, ricalcando quanto accaduto in Cina, se il primo contagio si è avuto il 29 gennaio si potrebbe uscire dalla crisi entro il 10 maggio ma questo non vuol dire tornare immediatamente alla vita normale. Bisognerà continuare a rispettare qualche misura di cautela per evitare l’insorgere di altri focolai.

Per capire com’è la situazione in Italia è possibile leggere: Covid-19: i casi in Italia alle ore 18 del 19 marzo

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube