Coronavirus, nuovo modello di autodichiarazione online non è valido

Il nuovo modello di autodichiarazione che giustifica lo spostamento del cittadino può essere scaricato dal sito della Presidenza del Consiglio per essere stampato o trascritto a mano e sottoscritto (firmato). Il Governo con il decreto imposto sul contenimento dell’epidemia da Coronavirus, ha disposto l’obbligo per i cittadini che circolano nelle città per motivi di carattere prettamente urgente o necessario, di munirsi del nuovo modello di autodichiarazioni. In sostanza, nel documento il cittadino riporta il motivo che giustifica la presenza fuori dalla propria abitazione.

Forse non tutti i cittadini hanno ben inteso il divieto di circolazione e l’importanza di restare a casa. Migliaia di multe sono fioccate per l’inosservanza della disposizione ministeriale, per questo è bene capire che si esce fuori di casa solo per motivi lavorativi, necessità, salute o rientro a casa. Nel caso in cui ad esempio, il cittadino esce per andare in farmacia deve portare con sé l’autodichiarazione.

Modello di autodichiarazione: quella dell’app non è valida

Nell’epoca della digitalizzazione, si è diffusa erroneamente la convinzione che il modello autocertificazione potesse essere compilato attraverso un sito web, ed esibito in fase di controllo con la semplice lettura del display dello smartphone.

Tuttavia, si tratta di una prassi non valida, il modello di autocertificazione messo a disposizione online dal ministero dell’Interno rappresenta una prova che giustifica il motivo per cui il cittadino si trova fuori dalla propria abitazione. Di conseguenza, è ammessa solo la forma scritta e, in nessun modo è ritenuta valida l’esibizione del modello online. Inoltre, è bene capire che la dichiarazione mendace porta all’attribuzione di sanzioni per falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale.

Modello di autodichiarazione: la forma consentita dalla normativa

In una comunicazione divulgata dal ministero dell’Interno del 18 marzo si chiarisce che il modello di autocertificazione cartacea non può in nessun caso essere sostituito dal formato digitale. Affidarsi ai siti per compilare la dichiarazione rappresenta un alto rischio per la privacy per l’utente. Inoltre, la dichiarazione letta attraverso uno smartphone non viene ritenuta valida, in quanto, l’operatore di polizia non può acquisire il formato originale.

L’uso dell’app che mostra l’autocertificazione è una prassi in pieno contrasto con le disposizioni attuali. L’unica forma consentita per legge è il modello di certificazione cartaceo.

Modello di autocertifiazione: il documento che giustifica lo spostamento

L’autocertificazione è un documento attraverso il quale il cittadino giustifica il suo spostamento e nel quale il cittadino dichiara i propri dati personali e riservati, il motivo di spostamento riconducibile alle ragioni salute, esigenze personali o lavorative. Infine, il cittadino sottoscrive il documento apponendo la firma. Nella fase di controllo del Pubblico Ufficiale, il documento viene sottoscritto anche dall’operatore di polizia, dopo l’identificazione del dichiarante. Il pubblico ufficiale che esegue il controllo acquisisce la dichiarazione, che sarà utilizzata per la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Nel caso in cui non si dispone di una stampante, il modello può essere trascritto a mano in tutte le sue parti e regolarmente firmato. È bene sapere che, nel caso di dichiarazione mendace si rischia una condanna detentiva di circa 3 mesi e, una pena pecuniaria di circa 206 euro.

Il nuovo modulo di autocertificazione in PDFmodulo-autodichiarazione-17.3.2020

