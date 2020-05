Coronavirus, nuovo record di guariti: +4.917

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto concerne la situazione in Italia legata all’epidemia di coronavirus. Oggi 15 maggio alle ore 17 si registra il nuovo record di guariti in un solo giorno. Infatti nelle ultime 24 ore sono ben 4.917 i pazienti guariti da Covid-19. In totale il numero dei positivi in Italia si è ridotto di 4.370 unità. I decessi nelle ultime 24 ore sono aumentati di 242 unità. I nuovi positivi invece sono esattamente 789. I ricoverati in ospedale nelle ultime 24 ore sono scesi di oltre 700 unità e quelli ricoverati in terapia intensiva di 47.

Coronavirus: ecco la situazione in Italia alle ore 17 del 15 maggio 2020, aumento record dei guariti

In seguito a questo nuovo aggiornamento della protezione civile, il numero dei casi di coronavirus in Italia in totale è arrivato a quota 223.885. Di questi 120.205 sono guariti, 31.610 sono morti e 72.070 sono attualmente positivi. Tra gli attualmente positivi 60.470 sono in isolamento domiciliare, 10.792 sono ricoverati in ospedale con sintomi e infine 808 sono ricoverati in terapia intensiva. In Lombardia nelle ultime 24 ore il numero dei malati di Covid-19 è aumentato di 299 unità con i casi totali che hanno raggiunto le 84.119 unità.

