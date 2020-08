Coronavirus oggi 24 agosto il bollettino. In terapia intensiva rispetto a ieri quattro casi in meno, si segnalano 65 persone. Sono risultate positive 953 persone, da quanto comunica il bollettino del Ministero della Salute. I tamponi effettuati sono stati 45.905 contro i 67.371 di ieri.

Coronavirus: le regioni colpite

Le regioni più colpite da quanto riporta il bollettino di oggi 25 agosto diramato dal Ministero della Salute sono:

Lazio con 146 casi; Emilia Romagna, Veneto e Campania con 116 casi; la Lombardia con 110 casi. Si segnalano casi in nuove regioni: Valle d’Aosta, Basilicata e Molise.

La situazione è preoccupate, rallentano le guarigioni, oggi 192 guariti contro i 267 di ieri.

Continuano ad aumentare i ricoveri ordinari, 74 casi in più. Le persone in isolamento domiciliare in tutt’Italia sono 18.085.

Piemonte

Sono stati rilevati 40 persone asintomatiche da Covid-19, il totale sale a 32.383. Non sono stati registrati decessi e i guariti (dopo due test di verifica al termine della malattia negativi) ad oggi sono 26.616, dieci in più di ieri.

Sono cinque i ricoveri in terapia intensiva e le persone in isolamento sono 1.007.

Valle D’Aosta

I casi attualmente positivi sono 11, di cui una persona ricoverata in terapia intensiva, le altre dieci sono in isolamento domiciliare.

Liguria

26 contagiati nelle ultime 24 ore. Sui 26 casi, 16 casi sono stati confermati, 3 sono rientrati da un viaggio all’estero e due da altre regioni.

Lombardia

Sono stati registrati 110 nuovi casi da Covid-19. Sono aumentati i pazienti in terapia intensiva, sono 15 in totale, e i ricoverati sono aumentati di cinque casi, attualmente sono 153.

Alto Adige

Sono stati rilevati 15 nuovi casi di positività al coronavirus. La maggior parte risulta proveniente da Croazia, Spagna, Grecia e Malta.

Friuli Venezia Giulia

Rispetto a ieri una sola persona contagiata, sono in tutto 302 i contagi.

Veneto

Sono 116 persone in più registrate nelle 24 ore.

Emilia Romagna

Anche qui 116 persone in più contagiate da coronavirus rispetto a ieri, di cui 57 asintomatici. In terapia intensiva in tutto sono 8 i pazienti, mentre salgono i ricoveri ordinari a 82.

Toscana

44 casi in più rispetto a ieri.

Umbria

Sono stati registrati nuovi undici casi rispetto a ieri.

Lazio

I casi sono 146 in più, di cui il 57% è da rientro delle vacanze in Sardegna. E nelle ultime 24 ore è stato registrato anche un decesso.

Marche

13 pazienti ricoverati in ospedale in reparto non intensivo. In tutta la regione ci sono 230 casi in isolamento domiciliare, due meno di ieri.

Abruzzo

Si registrano nuovi 4 casi rispetto a ieri con età compresa tra 19 e 88 anni.

Basilicata

5 nuovi casi positivi al Covid-19.

Campania

Sono 116 casi in più rispetto a ieri, di cui 54 da rientro dalle vacanze (30 in Sardegna e 24 dall’estero).

Puglia

Sono stati registrati oggi 46 casi di contagio da Coronavirus (30 a Bari e provincia, 10 a Barletta, 3 in provincia di Foggia e 2 in provincia di Lecce).

Calabria

Due persone contagiate rispetto a ieri.

Sicilia

Sono 65 i nuovi casi da Coronavirus nelle ultime 24 ore.

Sardegna

La Sardegna rileva il record di contagi, sono 91 i nuovi casi, di cui 68 nel nord dell’isola.

