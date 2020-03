Coronavirus: Ospedali italiani supportati da Huawei

La Huawei, nota azienda cinese di smartphone, a causa del Coronavirus supporta gli ospedali italiani, con mascherine e strumenti tecnologici.

Coronavirus: Ospedali italiani in rischio collasso

Si è parlato a lungo del rischio collasso, a causa Coronavirus per gli ospedali italiani, con dei posti di rianimazione limitati, protezioni insufficienti e strutture, al centro sud inadeguate. Il motivo della quarantena forzata per tutto il paese è proprio dovuto alla nostra sanità. Eccellente sul campo medico, ma limitata sul piano strutturale e materiale. Un rischio collasso per tutto il sistema, nel caso in cui il numero di ammalati e quindi di persone aggravate dovesse superare i limiti. In tal senso, la Cina, sia con Xiaomi, sia con Oppo che con Huawei, sta venendo incontro al nostro paese. Stavolta, tocca a Huawei, appunto, far fronte una donazione piuttosto corposa.

Coronavirus: Ospedali con 1000 tute e 200.000 mascherine donate da Huawei

La Huawei ha deciso di donare dunque ben 1000 tute mediche e 200 000 mascherine contro il Coronavirus ai nostri ospedali. Se non bastasse, la casa di smartphone cinesi numero uno al mondo, ha fornito ai nostri ospedali anche dei sistemi wifi a ben 10 strutture ospedaliere. Inoltre, la Huawei prende parte all’iniziativa “solidarietà digitale” che prevede di donare circa 500 dispositivi, tra cui tablet e smartphone, ad alcuni ospedali di Milano, per permettere ai pazienti di comunicare con i familiari. Insomma, una robusta mano agli ospedali italiani contro il Coronavirus, da parte di Huawei.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube