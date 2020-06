Il vaccino, ChAdOx1 nCoV-19, è in fase di sperimentazione nei laboratori dello Jenner Institute dell’Università di Oxford, con la collaborazione della Irbm di Pomezia, uno dei leader mondiali per quanto riguarda la produzione di vettori virali.

Quando arriverà in Italia il vaccino

Recentemente il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato la sottoscrizione di un contratto con il colosso farmaceutico AstraZeneca, che si occuperà della distribuzione, per l’approvvigionamento di 400 milioni di dosi da destinare a tutta la popolazione europea. L’accordo è stato siglato insieme a Germania, Francia e Olanda e si prevede una ripartizione a livello europeo verso fine anno.

La sperimentazione, infatti, dovrebbe dare i primi risultati entro la fine dell’estate, dopodiché, se saranno positivi, si inizierà l’iter per la distribuzione. A livello mondiale AstraZeneca ha siglato accordi per diversi milioni di euro con lo Stati Uniti, il Regno Unito, ecc… per 700 milioni di dosi.

Come funziona il vaccino di Oxford

ChAdOx1 nCoV-19 si avvale di un vettore virale di scimpanzé, dotato di un deficit di replicazione che si basa su una versione più debole del virus del raffreddore, noto come adenovirus. Quest’ultimo causa infezioni negli scimpanzé e contiene il materiale genetico della proteina spike Sars-Cov-2. Con la vaccinazione si produce la proteina spike superficiale, che attiva il sistema immunitario per contrastare il coronavirus, qualora questo infettasse l’organismo.

Secondo gli studi effettuati ad Oxford il vettore scelto genera una risposta immunitaria e non è replicante, quindi non rischia di generale un’infezione nell’individuo vaccinato. Attualmente il vaccino è stato somministrato a 320 volontari, che hanno dimostrato una buona tolleranza. Si sono verificati, tuttavia, effetti collaterali come febbre, sintomi influenzali, mal di testa e dolori agli arti.

Quanto costerà e chi lo riceverà per primo

AstraZeneca ha assicurato che il vaccino avrà un costo di pochi euro, al fine di poterlo distribuire più velocemente e a quante persone possibili. L’azienda farmaceutica, inoltre, ha siglato con il Serum Insistute of India un accordo di licenza per la fornitura di un altro miliardo di dosi destinate ai Paesi a basso reddito.

Le prime dosi verranno distribuite intorno a novembre e dicembre di quest’anno, dando la priorità al personale sanitario, i militari e le forze dell’ordine e le categorie a rischio, per età o patologie pregresse.

