Coronavirus: parla il medico che è guarito dal contagio

A tutte queste notizie brutte che si susseguono, a volte c’è qualche buona notizia da raccontare. Parliamo del primo caso di Coronavirus che si è avuto in Lombardia, esattamente parliamo di Angelo Valerio Marzano, 57 anni, dermatologo del Policlinico di Milano, è stato dimesso ed è tornato a casa.

Il medico che è guarito dal Coronavirus ci racconta come è andata

Il racconto del medico che dopo aver vissuto la paura di non sapere come sarebbe andata a finire, è tornato a casa dopo 16 giorni, ma viene tenuto ancora in isolamento.

Il dottore racconta come non abbia avuto grossi problemi respiratori, ma le giornate erano lunghe a passare: “la malattia del virus Covid-19, una malattia che non conosci, che non sai come curare, quanto durerà”. L’unica cosa che il dottore ci può raccontare è che ha ancora postumi della malattia, dopo ben 16 giorni. Alcuni sintomi non sono ancora scomparsi: la riduzione e la percezione di olfatto e gusto.

La cosa che ha preoccupato il dottore è quando gli hanno comunicato che era affetto da un male che non si conosceva in Italia, ma che era diffuso in Cina. Lui in Cina non c’era mai stato e nessuna cosa lo legava alla Cina. Era andato in Grecia e in Germania in aereo, e dopo qualche giorno lo hanno informato che nel suo viaggio in Germania, una persona seduta due file avanti a lui aveva contratto il Coronavirus.

Racconta il medico che i primi sintomi sono stati: il naso che colava, tosse e febbre, poi è seguito un rialzo termico, iperproduzione di citochine e molecole antinfiammatorie. Il dottore parla molto bene dell’assistenza che ha avuto dai colleghi del Sacco e ha fatto molti complimenti all’intero staff. Il dottore ha avuto molta paura quando è subentrata un’interstiziopatia polmonare nonostante non esistevano grossi problemi respiratori. Un’altra particolarità del Covid-19 riguarda l’esantema del tronco; racconta che era ricoperto di microvescicole, andate via da sole in una settimana.

Poi: “dopo tutti questi momenti difficili, il tampone con il verdetto negativo, ho festeggiato da solo e con calma, mi sentivo ancora debole.Fortunatamente prima di dimetterlo la situazione è migliorata. La cosa più bella appena arrivata a casa? Aver potuto fare una doccia”.

