Coronavirus: parte la distribuzione di mascherine nelle farmacie

Per quanto riguarda la ripresa e la cosiddetta fase 2, sarà per tutti obbligatorio usare la mascherina quando si uscirà di casa, e in base a questo comincerà presto la distribuzione di mascherine nelle farmacie per determinate categorie di cittadini, si andrà per gradi di disponibilità economica, età e patologia.

Parte la distribuzione delle mascherine da parte delle farmacie

E’ partita ieri in Campania la distribuzione nelle farmacie delle prime 500mila mascherine per evitare il contagio del Coronavirus che sarà obbligatorio indossarle per chiunque uscirà da casa. Come è stato deciso da Assofarma e Federfarma, saranno distribuite prima alle fasce più deboli e quindi con dei determinati criteri.

Sarà data priorità a tutti quelli che hanno fasce di reddito basse partendo appunto dall’esenzione dei ticket per poi arrivare alle persone più anziane e a tutti quelli che sono stati causa e determinato la quarantena.

Si prevede che poi, già dal 20 di questo mese, le mascherina saranno ben distribuite in tutte le 1800 farmacie di tutta la Campania. Dopo si partirà nel distribuirle a tutti i medici di famiglia che dovranno darle ai propri pazienti facendo anche una campagna di prevenzione raccomandando di usarle ad ogni uscita che viene fatta e anche come devono essere utilizzate.

Tutto questo per evitare che quando si arriverà ed inizierà la Fase 2 non ci si troverà sprovvisti di mascherine e impreparati all’uso. La Regione Campania sta provvedendo ad un ulteriore acquisto di 3 milioni di mascherine e nello stesso tempo si sta organizzando con Poste Italiane per cercare di farle recapitare direttamente in casa dei cittadini.

Sembrerebbe che Poste Italiane si sia resa disponibile a fare questa consegna diretta che potrebbe avvenire già nelle prossime settimane.

