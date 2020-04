Coronavirus, partono i lavori nei lidi: nessun rischio proveniente da mare e sabbia

I dati che provengono dal sud sui contagi sono abbastanza confortanti, nonostante ci siano ancora numeri positivi. In particolare in Sicilia il Governatore Musumeci ha dato l’ok a tutti i gestori dei lidi a far partire i lavori sulle spiagge, nonostante ancora non si conoscono i tempi dell’inizio della stagione balneare.

Partono i lavori nei lidi, i primi ad attrezzarsi sono in Sicilia

Grande parte dei lidi siciliani, autorizzati dal Governatore della Sicilia, hanno iniziato i lavori in esterna cercando di rispettare tutte le norme di sicurezza da attuare. Il Dipartimento delle malattie infettive predica prudenza, e dichiara che se il trend dei contagi manterrà quello degli ultimi giorni si potrà iniziare a parlare di vacanze per gli italiani, dobbiamo avere la pazienza di aspettare ancora un po’ di tempo.

Per quanto riguarda acqua marina e sabbia, assicura Rezza, non ci sarà nessun rischio di contagio, il virus non si trasmette attraverso questi elementi, anzi, dalle ultime dichiarazioni che sono state fatte dal virologo Giulio Tarro, il mare e la spiaggia sono invece elementi che aiutano a combattere il Coronavirus.

In particolare è un po’ tutto il sud che sta aspettando notizie dal Governo per poter preparare i propri stabilimenti balneari alla prossima estate. Si stanno cercando di studiare soluzioni che mettono al riparo i bagnanti ma anche gli stessi dipendenti delle strutture balneari di possibili contagi con tutte le dovute norme di sicurezza.

Si sta studiando come fare per permettere l’accesso ai lidi in modo graduale e senza affollamento, si pensa che per fittare l’ombrellone, il lettino o la sdraio bisogna farlo telefonicamente oppure online con uno spazio di tempo tra le prenotazioni.

Si studia anche di fare in modo che l’entrata dei lidi sia diversa dall’uscita, e che nei bar si entri a turno e una persona per volta.

