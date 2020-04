Coronavirus: per gli islamici non vale la quarantena, le moschee non chiudono

Noi tutti chiusi in casa, ma i porti sono aperti e i clandestini che fanno le false quarantene negli hotel di lusso. Le chiese chiuse ma le moschee e in particolare quelle abusive, sono aperte, questa è la situazione attuale di Napoli.

Coronavirus: le moschee non chiudono, le chiese si

La città di Napoli può essere davvero un cattivo esempio per questo, l’emergenza Coronavirus riguarda tutta l’Italia e anche nella città di Napoli, tranne però al Corso Lucci, dove c’è una sede di una moschea.

L’altro giorno c’è stata una segnalazione di qualche napoletano che esasperato non ce l’ha fatta più, ha chiamato la Polizia Municipale e li ha avvisati che si erano radunati la bellezza di una cinquantina di persone e che non gli sembrava giusto che loro sono chiusi in casa mentre per altri invece ci sia libertà di fare tutto quello che vogliono.

Queste grida di rabbia sono girate sui social richiamando l’attenzione del Sindaco De Magistris: “Vi abbiamo chiamato tante volte, che cosa aspettate a mandarli via? La legge per loro non è valida?

Questo è il risultato di una situazione in questa città dove i musulmani se ne infischiano della quarantena e di chi invece la rispetta. Solo due giorni fa a Torre Annunziata un parroco era stato giustamente denunciato dai carabinieri per aver fatto una benedizione funebre.

La dichiarazione della Polizia Municipale non cambia l’esito che è quello di infrangere la legge, quando sono arrivati hanno dichiarato di averne trovati solo una ventina, e allora.

Chissà se il video è arrivato al Governatore De Luca che fa dare la caccia ai poveri anziani soli, che al ritorno da fare la spesa e per il peso che portano si siedono un attimo sulle panchine per riposarsi.

E mentre da noi nelle moschee non si fa niente, a Cerenova alle porte di Roma, un sacerdote che ha celebrato una messa è stato trattato da criminale. Ha trovato la Polizia Locale che ha interrotto la messa giustamente per evitare possibili contagi, ma il parroco lo faceva per una ventina di persone anziane che non hanno nessuno e sono sole e per dare un po’ di sollievo a tutti loro dando la comunione.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube