Coronavirus: per il terzo giorno di fila cala il numero dei positivi in Italia

Cala ancora per il terzo giorno di fila il numero dei positivi in Italia. Questo secondo il bollettino della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. Rispetto a ieri però la diminuzione è più contenuta. Il numero degli infetti al COVID-19 è sceso infatti di sole 10 unità rispetto alla giornata di ieri quando invece il calo era stato di 528 unità. Nelle ultime 24 ore le vittime sono aumentate di 437 unità. Il numero dei nuovi infetti è pari a +3.370 mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono aumentati di 2.943 unità.

Cala ancora per il terzo giorno di fila il numero dei positivi al coronavirus in Italia

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per coronavirus sono 87 meno di ieri, aumentano ancora invece coloro i quali sono al momento in isolamento domiciliare. In totale i positivi a COVID-19 da quando ha avuto inizio l’epidemia sono in Italia esattamente 187.327. I decessi totali hanno superato quota 25 mila arrivando esattamente a 25.085. I guariti sono invece 54.543. Attualmente in Italia i positivi al coronavirus sono 107.699 esattamente 10 in meno di ieri. Di questi 23.805 sono ricoverati in ospedale con sintomi. Sono 2.384 i pazienti in terapia intensiva mentre in isolamento domiciliare in questo momento si trovano 81.510 persone.

Ti potrebbe interessare: Coronavirus: dopo oltre 70 giorni alcuni pazienti cinesi sono ancora positivi

Ti potrebbe interessare: In spiaggia quest’estate: le regole da rispettare per evitare i contagi da Coronavirus

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube