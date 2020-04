Coronavirus: per la prima volta scende il numero dei positivi (-20) in Italia

Arrivano buone notizie con l’ultimo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l‘epidemia di coronavirus in Italia. Per la prima volta dallo scoppio della crisi infatti diminuisce il numero dei positivi in Italia. Questi infatti sono 20 in meno di ieri. Infatti nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 2.256, i guariti 1.822 e i deceduti 454. Diminuiscono anche i ricoverati in ospedale e quelli in terapia intensiva rispettivamente di 37 e 62 unità. Ad oggi dunque i contagi totali hanno raggiunto quota 181.228. I guariti totali sono 48.877 e i deceduti 24.114.

Cala il numero di positivi al coronavirus in Italia oggi 20 aprile 2020

Attualmente sono positivi al coronavirus 108.237 persone e cioè 20 in meno di ieri. Di queste 25.906 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 2.573 in terapia intensiva e 80.758 a in isolamento domiciliare avendo sintomi leggeri o essendo asintomatici. La Lombardia si conferma come la regione più colpita. I casi totali nelle ultime 24 ore sono aumentati in quella regione di 734 unità portando il totale a quota 66.971. I guariti sono 20.008 e i deceduti 12.376. In Lombardia attualmente sono positivi al coronavirus COVID-19 34.587 persone di cui 10.138 in ospedale con sintomi, 901 in terapia intensiva e il resto in isolamento domiciliare.

