Coronavirus: per ritirare i farmaci basta un codice, la ricetta si stampa in farmacia

Per far fronte all’emergenza Coronavirus le regioni si sono attrezzate come possono. La Lombardia mette in atto un sistema innovativo, la copia dematerializzata della ricetta (sempre su prescrizione medica) si potrà stampare direttamente in farmacia, questo fa in modo che i cittadini lombardi non devono uscire da casa per recarsi presso lo studio medico di base per ritirare la ricetta in formato cartaceo e consegnarla in farmacia per il ritiro dei medicinali.

Basta un codice per ritirare i medicinali non bisogna recarsi dal medico di base

Sarà sufficienti munirsi del numero di ricetta (NRE) comunicato dal medico anche telefonicamente e la tessera sanitaria. Le farmacie in questo modo si fanno carico di un nuovo passaggio burocratico stampando direttamente in farmacia la ricetta in formato cartaceo, questo per ridurre al minimo le occasioni di contatto e ridurre le file presso gli ambulatori, molto affollati in questi giorni, nonostante la Regione Lombardia ha avvisato i cittadini di non recarsi dal medico di famiglia tranne per una reale necessità.

In Lombardia l’emergenza del Coronavirus crea grande preoccupazione nei cittadini, ieri la notizia che le scuole rimarranno chiuse per altri sette giorni. La situazione è sotto controllo ma i casi aumentano giorno dopo giorno.

Comunicato Federfarma per emergenza Coronavirus

In un comunicato Il presidente di Federfarma della Lombardia, Annarosa Racca, ha dichiarato “Il Sistema Sanitario Regionale, sta facendo quadrato in questi giorni per far fronte alla diffusione del Covid-19, e la farmacia sta come sempre giocando un ruolo fondamentale. Grazie alla collaborazione con i medici di Medicina Generale, gli unici a poter compilare la ricetta dematerializzata per ciascun singolo paziente e comunicare il relativo Numero di Ricetta Elettronica, ci siamo messi a disposizione per stampare direttamente in farmacia le ricette. Ci auguriamo così di semplificare l’iter per i pazienti, e di contribuire a ridurre l’affollamento degli ambulatori dei nostri medici di famiglia”

