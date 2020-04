Coronavirus: per uscire servirà un’app e la “Fase 2” sarà per fasce d’età

Per quanto riguarda la “Fase 2” il ritorno alla completa normalità avverrà per fasce di età, e la certificazione non sarà più cartacea ma ci sarà bisogno di un app, in questo modo si potrà tracciare anche chi è positivo al Covid-19.

Si stanno iniziando a delineare le funzionalità della cosiddetta Fase 2. Come prima cosa l’autocertificazione non sarà più cartacea ma sarà valida tramite un app che serve a geolocalizzare i soggetti riuscendo così a monitorare gli spostamenti di chi è stato positivo al virus. Il secondo punto è dato da un calendario che stabilirà, in base alle fasce di età, l’allentamento delle restrizioni e un lento tornare alla normalità.

L’applicazione per l’autocertificazione sarà scaricabile da un sito del Governo e sarà disponibile sia per i sistemi Android che per iOS, e consentirà, come accade già in Corea, di tracciare i movimenti dei cittadini che sono stati positivi al virus in modo da poter monitorare con precisione una possibile diffusione del virus.

Questa app ha una doppia funzione, infatti servirà a segnalare gli spostamenti di soggetti sottoposti a restrizioni che sono stati o lo sono ancora positivi al virus, riuscendo poi a ricostruire i possibili contatti avuti. Da verificare se questa app avrà un ruolo per monitorare le persone che si servono dei mezzi pubblici o nei locali super affollati.

Allo studio c’è anche il modo di come effettuare le riaperture, quasi scontato che dal 20 aprile potrebbero finire le restrizioni per le aziende, mentre la data del 4 maggio dovrebbe sancire la riapertura quasi totale. L’unica cosa che si vuole cercare di fare, è quella di proteggere le fasce di età, almeno inizialmente, che sono più a rischio.

L’ipotesi è quella di tornare alla normalità in modo graduale e per fasce di età, e permettere l’uscita prima ai giovani, anche se possono essere i più incoscienti, e poi mano mano salire con l’età. Si potrebbe fare anche un discorso di vietare al momento ancora per un po’ di far uscire chi soffre di specifiche patologie.

