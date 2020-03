Coronavirus: perché muoiono più uomini che donne?

Un articolo interessante pubblicato sul giornale americano il New York Times ha affrontato un particolare tema legato all’emergenza Coronavirus che tutto il mondo sta vivendo contemporanemante a noi italiani. In pratica, l’articolo si è concentrato sulla differenza tra uomo e donna: è emerso che sempre più uomini tendono a morire di Coronavirus rispetto alle donne. Questo si riallaccia ad un report del Chinese Centre for Disease Control and Prevention pubblicato di recente il quale ha reso noto, in modo molto apporofondito, che sebbene donne e uomini rischino in egual modo di contrarre il virus, il tasso di mortatlià più alto è quello degli uomini. Esiste una spiegazione scientifica che può motivare questi dati?

Coronavirus: perché il tasso di mortalità degli uomini è superiore a quello delle donne?

L’articolo della rivista americana fa un passo indietro ed esamina situazioni simili: è emerso che il tasso di mortalità maschile anche durante la SARS era del 50% superiore rispetto a quello femminile.

Stessa cosa valeva anche per la MERS la quale provocò la morte del 32% degli uomini che ne furono contagiati rispetto al 26% delle donne.

A tal punto è lecito fare questa domanda: per quale motivo si registrano tali dati? Quali sono i fattori che determinano una situazione di disparità fra i due generi?

A detta degli scienziati in caso di difese immunitarie sono gli uomini a rimetterci di più rispetto alle donne.

La risposta è quindi la seguente: bisogna considerare come dal punto di vista biologico il sistema immunitario femminile sia molto più resistente agli attacchi esterni rispetto a quello di tipo maschile.

Una situazione del genere diventa possibile perché nel sistema immunitario maschile c’è una maggiore pressione del sangue che tende a creare dei problemi di tipo respiratorio ad alcuni di essi.

Una grande componente che influenza la sorte degli uomini per quanto riguarda il Coronavirus è anche lo stile di vita diverso tra essi e le donne.

In Cina, infatti, sono gli uomini a fumare di più rispetto alle donne: per la precisione parliamo di 50% di uomini che fumano contro il 2% delle donne.

