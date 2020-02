Coronavirus: perchè tanti casi in Italia di CODIV-19?

Le ultime comunicazioni parlando del numero dei contagi, posizionano l’Italia al terzi posto nel mondo, dopo Cina e Giappone. Ma perchè la diffusione del virus è stata così massiccia nel nostro Paese? Molte altri Paesi europei sono stati interessati dal contagio ma non in modo massiccio come in Italia. Perchè il CODIV-19 ha coinvolto così tanto l’Italia? A rispondere a questo interrogativo un virologo.

Coronavirus, perchè in Italia?

Il virologo Massimo Galli, ordinario di Malattie infettive all’Università di Milano, spiega che in Italia si è verificato una delle situazioni più sfortunate, come era già accaduto a Seul nel 2015 per la Mers. Il paziente considerato zero si è presentato in ospedale che non aveva avuto contatti con altri contagiati e non era rientrato dalla Cina. Il primo uomo contagiato che si è recato all’ospedale di Codogno, quindi, è stato trattato senza precauzioni perchè inizialmente si era pensato ad un’altra patologia (non avendo rischi correlati). L’uomo, quindi, non è stato isolato ed ha provocato un’epidemia ospedaliera.

L’epidemia che scoppia in ospedale comporta, quindi, casi secondari e terziari. Nei locali chiusi di un’ospedale a causa di contatti ravvicinati (meno di 2 metri di distanza) le infezioni sono state veicolate molto più facilmente.

Come è arrivato il coronavirus in Italia? Verosimilmente, suppone il virologo, qualcuno è arrivato in Italia senza sintomi o con sintomi lievi che gli hanno permesso di non ipotizzare di aver contratto il virus. In questo modo ha potuto infettare, senza saperlo, una serie molto ampia di persone.

Ma perchè i focolai si sono concentrati in Lombardia ed in Veneto? Il virologo suppone che le due regioni abbiamo gli scambi con la Cina più intensi e tra l’altro proprio in quelle zone vi è un’importante comunità cinese. Ma non si può dire con certezza che a portare il CODIV-19 in Italia sia stato un cittadino cinese. Potrebbe essere stato anche un uomo italiano (magari un uomo d’affari proveniente dalla Cina).

