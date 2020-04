Coronavirus: pericoloso negli spazi chiusi, lo dice l’esperto

Il Coronavirus continua ad essere pericoloso e motivo di studi da parte degli esperti. Sembrerebbe che il virus possa diffondersi nell’aria e che una volta entrato negli spazi chiusi può diventare pericoloso.

Coronavirus: nuove dichiarazioni degli esperti

Secondo dei nuovi studi il Coronavirus è probabile che si diffondi nell’aria, pericoloso nelle zone chiuse e senza finestra. Le stesse protezioni facciali che sono consigliate per usare su mezzi pubblici e posti di lavoro, se usate male potrebbero non risultare efficaci. La specifica di uno specialista ha consigliato innanzitutto per chi usa la mascherina di togliersi la barba, la sua aderenza alla faccia con la barba non garantirebbe una totale protezione.

I nuovi studi e le nuove scoperte che stanno venendo fuori, ci dicono che il contagio da Coronavirus può avvenire anche attraverso l’aria e non solo per contatto, se fosse confermata questa cosa, l’unica cosa che ci garantirebbe il non contagio, sarebbe la distanza di sicurezza.

Addirittura l’Organizzazione mondiale della Sanità sarebbe pronta a rivedere le sue misure guida, in quanto annuncia alla Bbc che si stanno ultimando le ultime evidenze scientifiche.

Ci vorrà ancora del tempo per una conferma definitiva, ma intanto che il virus possa contagiare ed essere nell’aria, ci viene confermato dai contagi avvenuti negli ospedali. Il Covid-19 in aerosol, cioè non quello nel respiro normale ma quello prodotto dalle macchine, potrebbe rimanere attivo per ore.

L’Oms è pronta a cambiare le linee guida per quanto riguarda l’uso delle mascherine, che usata nel modo giusto può essere un’arma in più per non contagiarsi. Si potrebbe obbligare a tenere le mascherine su mezzi pubblici e sul lavoro, in particolare dove tra lavoratori non si è certi del metro di distanza. Addirittura obbligare la mascherina anche per tutte quelle persone che assistono i soggetti contagiati dal Coronavirus.

L’Iss frena e dice a tutti che una certezza del virus che circola anche all’aria aperta non c’è e precisa: “Al di fuori degli ambienti chiusi certamente possiamo escluderlo”.

