Coronavirus presente in Italia anche prima della crisi: l’economia affonda per isterismo di massa

Con il coronavirus l’economia dell’Italia rischia una recessione e questa volta la colpa non potrà essere data a chi ci governa ma solo agli isterismi di massa che negli ultimi giorni stanno diventando la normalità nel nostro Paese. Si disertano i bar per paura di essere contagiati, non si va dalla parrucchiera per lo stesso motivo, cinema neanche a parlarne, troppa gente e per troppo tempo. Come ha affermato Fabio Volo in una recente dichiarazione, i morti per coronavirus sono pochi, ad essere molti sono coloro che rischiano il fallimento.

Coronavirus e l’isterismo italiano

Quello cui non si pensa è che casi di coronavirus, con ogni probabilità, sono presenti in Italia da ben prima della crisi attuale. Il Coronavirus ha iniziato a dilagare in Cina ad inizio dicembre e molti sono gli imprenditori italiani che fanno la spola con la Cina e che anche nel mese di dicembre, quindi, con molta probabilità hanno portato il virus nel nostro Paese.

Anche a dicembre, quindi, qualcuno è stato contagiato senza che se ne rendesse conto e l’Italia è andata avanti lo stesso. Medici, ora, ricordano di aver curato influenze con problemi respiratori che sembravano più forti del solito…magari hanno curato casi di coronavirus senza saperlo. Ed i pazienti, senza saperlo, sono anche guariti.

Ma ora che si sa del rischio del contagio, una nazione sta per essere messa in ginocchio dalla paura di qualcosa di nuovo e sconosciuto. Regioni emettono ordinanze per la chiusura delle scuole senza che si sia registrato alcun contagio (Conte ha tenuto a precisare che la sospensione delle attività didattiche è consentita solo nelle zone a rischio).

Per correre al riparo il Governo ha varato ieri un DCPM che divide, di fatto l’Italia in 3 zone:

quella degli 11 Comuni focolai come zona rossa

quella delle regioni con contagi (in tutto sono 6) la zona gialla

il resto d’Italia dove contagi non ce ne sono stati come zona bianca.

Emegenza sanitaria ed economica

Di fronte all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, ovviamente, vanno prese delle precauzioni per proteggere le vite umane ma si sta correndo il rischio che le ripercussioni economiche possano durare anche dopo che l’emergenza sanitaria sarà finita.

Dallo scorso fine settimana i mercati hanno subito un violento scossone che ha fatto tornare a salire lo spread.

L’isteria di massa sta portando le persone ad evitare tutti i luoghi di aggregazione come le scuole, le aziende le città stesse, tutti i luoghi tranne i supermercati che sono stati presi d’assalto come se le persone dovessero barricarsi in casa (anche dove focolai non ci sono).

Le misure precauzionale prese fino ad ora più che attutire il problema lo stanno amplificando perchè destano preoccupazione. Se si chiudono le scuole il rischio è grave, si pensa.

Ma è la disinformazione a creare il maggior numero di danni poichè i cittadini di fronte alle misure preventive si spaventano (non avendo mai vissuto un’emergenza simile) e a gettare acqua sul fuoco ci pensano i media che amplificano ogni singola notizia a caccia di audience.

Molti virologi e medici hanno sottolineato come ogni anno l’influenza mieta più vittime del coronavirus, ma per l’influenza non si corre a svuotare il supermercato e non si evita di uscire di casa per il terrore del contagio.

L’isterismo collettivo che sta ormai dilagando in Italia è frutto senza dubbio della cattiva informazione. Non siamo di fronte ad una malattia letale: siamo tutti a rischio di contrarre il virus, questo è certo, ma contrarre il virus non significa doverne per forza morire; ricordiamo chi, magari, è stato contagiato senza saperlo prima della crisi, è guarito e magari ha infettato anche altre persone, ma senza isterismi perchè “non si sapeva”.

Cosa cambia dal punto di vista della salute sapere o non sapere?

