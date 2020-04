Coronavirus: presto ci sarà una seconda ondata di contagi, lo dice l’esperto a ‘Piazza Pulita’

Purtroppo non ci sono delle buone notizie per quanto riguarda il Covid-19, secondo l’esperto dobbiamo prepararci alla seconda ondata del virus, ce lo conferma l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, ospite ieri sera a Piazza Pulita; in questo contesto vengono anche analizzati i motivi che hanno agevolato lo sviluppo del virus.

Coronavirus: attenzione alla seconda ondata di contagi, lo dicono gli esperti

In trasmissione l’esperto ha rilasciato delle dichiarazioni, tra cui: “All’inizio di questa epidemia, prima che arrivasse lo tsunami, feci una riflessione. Dissi tremo all’idea che il virus arrivi negli ospedali italiani dove la cultura del controllo infezioni è così scarsa”.

Il professore continua dicendo che l’Italia è uno dei paesi in Europa con il più alto tasso di infezioni. Questo non è riferito solo agli ospedali in Lombardia, ma in tutti gli ospedali d’Italia. Le condizioni non erano ideali per accogliere questo virus e per questo il contagio è stato favorito nella circolazione.

Però poi aggiunge, c’è da dire anche un’altra cosa a favore dei medici italiani. Questo virus è entrato nei nostri ospedali durante il periodo dell’epidemia influenzale e quindi, non sapendo del Covid-19 e che si stava sviluppando, non si sono potute attuare da subito precauzioni particolari. Sarebbe bastato iniziare a mettere delle mascherine a tutti quelli che arrivavano con tosse al pronto soccorso e a tutti i medici che si trovavano in ospedale.

Ci sono stati una serie di elementi che hanno favorito lo sviluppo del virus in ospedale arrivando a quello che siamo arrivati ad oggi. A quello che bisogna fare attenzione oggi però, è alla seconda ondata della pandemia, perché nella storia non c’è mai stata un’unica ondata di virus simili.

Quello che si chiede a tutta la gente di collaborare e di fare molto attenzione e a non mollare con le precauzioni, se vogliamo prevenirla dobbiamo dimostrare di aver imparato la lezione.

