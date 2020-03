Coronavirus, proroga carta d’identità, iscrizioni, pignoramenti e fermi amministrativi PRA Pec o email

Proroga carta d’identità e Pratiche PRA urgenti via Pec o E-mail per privati e avvocati. Il Consiglio dei Ministri vista l’emergenza nazionale dell’epidemia da Coronavirus, ha predisposto nel Decreto cura Italia, la proroga al 31 agosto 2020 dei documenti personali, come la carta d’identità scaduti o in scadenza. In particolare, il differimento si riferisce agli articoli 103 del decreto in vigore dal 17 marzo.

Il Governo è intervenuto contro l’epidemia da Covid-19 con misure dirette al supporto delle famiglie, lavoratori e aziende. Tra questi, prevedendo anche la revisione dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza a partire dalla data di pubblicazione del decreto cura Italia. Un provvedimento necessario per contenere la diffusione del contagio, eliminando (per il momento) la procedura che porta il cittadino a recarsi presso l’ufficio competente per procedere al rinnovo dei documenti scaduti o prossimi alla scadenza.

Sulla stessa linea l‘ACI che si è attivata per garantire il contenimento degli spostamenti dei cittadini e, nello stesso tempo per assicurare il prosieguo dei servizi attraverso gli Uffici PRA. Con modalità operative online, al fine di consentire sia ai cittadini che agli avvocati di poter richiedere al Pubblico registro automobilistico, la gestione delle attività di carattere improrogabile e urgente.

Decreto Cura Italia: la proroga al 31 agosto dei documenti personali

Nell’articolo 104 del Decreto cura Italia viene indicato il differimento al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in corso di scadenza. La proroga interessa i seguenti documenti, quali:

Carta d’identità proroga al 31 agosto 2020: il rinvio si riferisce al documento di riconoscimento e di identità scaduto o in scadenza a far data dall’entrata in vigore del Decreto Cura Italia. Una postilla va fatta e riguarda la validità dei documenti per l’espatrio resta in vigore la data riportata nel documento.

Emergenza Coronavirus: pratiche PRA online a mezzo Pec o e-mail

I cittadini potranno presentare una domanda la cancellazione di fermi amministrativi a mezzo Pec o con una normale e-mail da trasmettere all’Ufficio PRA di residenza. La richiesta interessa i cittadini che hanno ricevuto il provvedimento contenente la revoca prima del 1° gennaio 2020. Mentre, la cancellazione per i veicoli con data successiva a quella indicata, viene eseguita direttamente dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il canale previsto per gli avvocati è quello della trasmissione online con PEC da inoltrare all’Ufficio PRA della provincia di residenza. La natura della domanda può interessare vari provvedimenti, tra cui:

iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ;

; sequestr i su istanza di parte;

i su istanza di parte; trascrizioni e cancellazioni di domande giudiziali;

iscrizioni di ipoteche giudiziali.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800.18.34.34 (gratuito), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14 , oppure, attraverso la casella di posta elettronica presidiourpcovid19@aci.it.

