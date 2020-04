Coronavirus: quanto può sopravvivere nell’aria?

La domanda che si fanno un po’ tutti e quanto può sopravvivere il Coronavirus nell’aria? Alla base ci sono degli studi che stanno cercando di dare una risposta a questo, vediamo quali sono le risposte.

Quanto può sopravvivere il Coronavirus nell’aria?

Sono tante le domande che si rincorrono al riguardo, e sono tanti gli studi che si stanno facendo per poter dare una risposta concreta a questo quesito. Una ricerca per ora ha stabilito questo, le particelle infettive del Covid-19 risultano più persistenti quando si trovano nell’aria, rispetto a quelle di SARS e MERS.

Questa ricerca è venuta a conoscenza sul sito MedRxiv e condotta in America con l’Università di Pittsburg. Secondo i primi studi il Coronavirus avrebbe una lunga vita nell’aria, si parla che le particelle interessate ad infettare potrebbero rimanere nell’aria fino a 16 ore.

Le stesse goccioline che emettiamo con tosse e starnuti e che sono le responsabili di contagio, prima di cadere a terra possono rimanere per parecchio tempo sospese nell’aria.

Un’altra domanda che tutti si fanno, con l’avvento dell’estate, quale impatto può avere il Coronavirus con condizionatori e climatizzatori. A questa risposta e ancora presto per rispondere, il virologo Fabrizio Pregliasco mette al primo posto il fatto che gli ambienti vengano arieggiati e disinfettati, così da diminuire possibili contagi, ma non tutti sono d’accordo con lui.

Infatti, questo è il motivo per cui la gente è molto confusa, ci sono studiosi, la maggior parte, che il Coronavirus non si propaghi nell’aria e non per via aerea, ma solo attraverso le famose goccioline, chi invece dice il contrario.

In tutti questi dubbi, la mascherina è il modo più efficiente per tenersi riparati da entrambi i casi. Il fatto che il Coronavirus prenda più uomini che donne, lo si attribuisce ai testicoli, e li che il Coronavirus si nasconde e si moltiplica, mentre nelle ovaie la sua concentrazione è molto più bassa.

Per ora questo bastardo Coronavirus ci regala solo ipotesi e ancora poche certezze, ma tutti gli studi messi insieme potrebbero regalarci a breve almeno alcune certezze.

