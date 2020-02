Coronavirus, quinta vittima in Italia, il Nord è in quarantena

Dopo la notizia di questa mattina della morta dell’ottantaquattrenne all’ospedale di Bergamo, arriva quella del quinto decesso in Italia. Si tratta di un uomo di 88 anni lombardo anch’egli, di Cadelle Lanne.

Coronavirus, il Nord in quarantena

Al momento sono 219 contagiati in Italia. Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, afferma che nessuno pensava che la diffusione del virus CODIV-19 sarebbe stata così aggressiva e che ora si attende se i provvedimenti adottati a partire dalla giornata di ieri riusciranno a rallentare o interrompere la diffusione del coronavirus.

Fontana, poi, per tranquillizzare gli abitanti della Lombardia annuncia che la corsa ai beni alimentari non è necessari e che la cosa migliore è continuare a fare la vita di sempre (nel rispetto, ovviamente, delle precauzioni imposte dalle autorità).

Nel fine settimana sono stati presi d’assedio i supermercati, soprattutto nel Piacentino. Si cerca di tranquillizzare i lombardi assicurando che non esistono problemi per le scorte alimentari nei magazzini dei supermercati anche se molti punti vendita hanno dovuto attivare consegne extra per rifornirsi.

La vicepresidente della Confcommercio, inoltre, assicura che i turni del personale sono stati riorganizzati per fare fronte alle assenze obbligate dei dipendenti che venivano dalla zona di isolamento.

Mauritius blocca volo dall’Italia

Intanto l’Italia non è vista bene dall’estero e gli italiani non sono bene accettati all’estero al punto che 70 passeggeri presenti su un volo Alitalia proveniente dall’Italia, sono stati bloccati alle Mauritius. Per i passeggeri è previsto o il rientro in Italia o di accettare un periodo di quarantena.

Dei 300 passeggeri presenti sul volo l’accesso è stato vietato solo a quelli provenienti da Lombardia e Veneto.

Giuseppe Conte e protezione Civile

Per Giuseppe Conte al momento, nonostante i contagi, i rapporti dell’Italia con l’UE non cambiano. Il Commissario UE Lenarcic, infatti, ha lodato la tempestività delle autorità italiane nel rispondere all’impennata dei casi registrati. Il lavoro del sistema sanitario e della protezione civile, infatti, è stato immediato e tempestivo nonostante non ci si aspettasse tanti casi in così poco tempo.

