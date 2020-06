È un farmaco contro l’osteoporosi l’ultima speranza degli scienziati italiani per contrastare il Coronavirus. Dopo l’elaborazione di migliaia di molecole sono stati identificati diversi principi attivi risultati particolarmente efficaci contro il virus SARS-COV-2. Fra di essi il Raloxifene sembra essere il più promettente.

Cos’è il Raloxifene

Si tratta di un farmaco, approvato dall’Ema (European Medicines Agency), principalmente utilizzato contro l’osteoporosi, ma prescritto anche per prevenire ed evitare lo sviluppo di tumori al seno nelle donne in post-menopausa. Il Raloxifene rientra nei farmaci non ormonali, definiti “modulatori selettivi del recettore estrogeno”. Grazie, infatti, alla sua capacità di opporsi alla replicazione virale è stato ritenuto uno dei farmaci più predisposti a contrastare il Covid-19.

Dietro a tale conclusione si cela il progetto di supercomputing denominato Excalate4Cov (EXaSCale smArt pLatform Against paThogEns), un consorzio pubblico-privato patrocinato dal programma Horizon 2020 dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione. Fra i diversi partner che contribuiscono alla ricerca spiccano il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi del capoluogo lombardo.

Lo studio

L’identificazione della molecola è stata ad opera di un supercomputer del Consorzio che ha svolto uno screening virtuale su oltre 400mila molecole di farmaci sicuri per l’uomo e prodotti naturali, messi a disposizione dalla Dompè farmaceutici – altro partner dell’iniziativa – e dal Fraunhofer Insistute.

Dopo aver selezionato le molecole, si è data la priorità, attraverso un algoritmo impostato sul sistema, a quelle già sul mercato o in fase clinica. 7mila sono risultate le più promettenti, 40 delle quali hanno dimostrato una rilevante propensione a contrastare il virus nelle cellule animali.

A seguito della scoperta Excalate4Cov ha chiesto all’Ema di autorizzarne l’uso nella sperimentazione clinica. A favore dell’efficacia del raloxifene, infine, c’è anche lo studio condotto sull’uomo dagli scienziati sudcoreani, da cui è emerso che il farmaco è in grado di sopprimere le attività del coronavirus a livello cellulare.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube