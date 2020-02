La Regione Lazio e Roma Capitale, allo scopo di prevenire ogni possibile rischio sanitario per la diffusione del Coronavirus (COVID-19) e in seguito al decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, hanno deciso di sospendere, con effetto immediato, i concorsi previsti in questi giorni. La data di rinvio non è stata ancora comunicata.

Coronavirus e sospensione dei concorsi: ecco quali

Con appositi provvedimenti, la Regione Lazio e Roma Capitale, sospendono, fino a nuova comunicazione, le prove d’esame, dei seguenti concorsi:

200 posti di Esperto mercato e servizi per il lavoro;

60 posti di Assistente mercato e servizi per il lavoro;

60 posti di Coadiutore parlamentare;

35 posti di Funzionario agrario presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

4 posti di Dirigente seconda fascia presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Sospeso anche il concorso di accesso per l’università di medicina del Campus biomedico.

Le prove di questi concorsi si dovevano svolgere tra il 24 e il 28 febbraio 2020.

Inoltre, sono sospesi altri concorsi del comune di Roma e della Regione Lazio pubblicati, ma di prossimo espletamento.

Ricordiamo, infine, che in base al decreto-legge n.6/2020, sono stati sospesi le procedure concorsuali in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna.

