Coronavirus: rimane il mistero sulla fonte del nuovo focolaio di Pechino

La conferma da parte di Pechino di un caso COVID-19 l’11 giugno ha concluso una corsa di 55 giorni senza nuovi casi di coronavirus in Cina. Da allora, l’epidemia è sbocciata e la città ha reagito con feroce determinazione per bloccarla. Ad oggi, sono state controllate 356.000 persone, confermando 137 casi, secondo un rapporto di Xinhua, l’agenzia di stampa statale. La città ha bloccato alcuni complessi residenziali, chiuso tutte le scuole e cancellato centinaia di voli.

Rimane il mistero sulla fonte del nuovo focolaio di coronavirus che a Pechino ha già infettato 137 persone

Praticamente tutte le infezioni sono state collegate a un enorme mercato alimentare all’ingrosso che è stato temporaneamente chiuso. Il legame con il mercato ha innescato confronti con il mercato ittico di Wuhan, che ha avuto un ruolo nelle prime fasi della pandemia, e le ipotesi che il virus sia arrivato con i pesci importati dall’Europa. Ma la vera fonte dell’epidemia è ancora un mistero.

Pechino ha riferito il suo ultimo caso di trasmissione COVID-19 locale a metà aprile. L’attuale epidemia è iniziata quando un uomo che non aveva effettuato di recente alcun viaggio ha visitato un medico il 10 giugno con febbre e brividi. È risultato positivo per SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, ed è stato ricoverato in ospedale il giorno seguente.

I funzionari ritengono che lui o un suo stretto contatto siano stati infettati al mercato all’ingrosso agricolo di Xinfadi, un enorme complesso di 112 ettari che ospita 2000 bancarelle che vendono prodotti, pesce e carne con 10.000 clienti e lavoratori che lo visitano ogni giorno, secondo Xinhua. Ciò ha portato all’enorme sforzo di testare gli operatori del mercato, i clienti e persino i residenti dei quartieri vicini.

Le autorità hanno riferito che un certo numero di superfici sul mercato sono risultate positive per SARS-CoV-2, incluso un tagliere in una cabina che gestisce salmoni importati, una scoperta che ha attirato molta attenzione nei media locali. Non ci sono prove che i coronavirus infettano il pesce, ma un’ipotesi è che i lavoratori infetti in Europa hanno contaminato il pesce o il suo imballaggio durante la lavorazione.

Il sequenziamento genomico mostra che la variante virale dietro il nuovo focolaio è legata ai ceppi che la Cina ha riscontrato nelle persone che tornano dall’Europa, secondo China Dailyriferisce che cita Yang Peng, un funzionario del Beijing Center for Disease Control and Prevention. Oltre ai pesci, Yang ha suggerito la carne importata come possibile fonte. Ma ha riconosciuto che un dipendente o un visitatore del mercato potrebbe aver raccolto il virus altrove e semplicemente averlo diffuso ad altre persone nel mercato. “La provenienza esatta del virus è ancora incerta”, ha detto Yang.

Dirk Pfeiffer, un epidemiologo veterinario della City University di Hong Kong, dubita che il virus sia arrivato sul mercato del pesce: “Penso che sia molto più probabile, e quindi plausibile, che sia stato introdotto sul mercato da esseri umani infetti”. Se l’ipotesi di frutti di mare contaminati è vera, altri luoghi in cui si maneggia il salmone europeo dovrebbero aver visto focolai, aggiunge l’epidemiologo Keiji Fukuda dell’Università di Hong Kong. La sequenza genomica, che non è stata ancora resa pubblica, potrebbe offrire più indizi, dice.

Il ritorno del coronavirus a Pechino è “un’altra storia di ammonimento per non dare per scontato nulla di COVID”, afferma Fukuda. Con la stragrande maggioranza della popolazione mondiale suscettibile alle infezioni e al virus ancora in circolazione, “è possibile per qualsiasi paese, compresi quelli che hanno fatto grandi sforzi per ridurre la trasmissione, sperimentare un focolaio”, dice.

