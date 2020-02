Coronavirus: rinviato sciopero aereo del 25 febbraio

L’emergenza coronavirus richiede la collaborazione di tutti gli italiani, anche delle categorie di lavoratori scontente. E proprio per questo motivo lo sciopero di 24 ore del trasporto aereo previsto e indetto per domani 25 febbraio è stato differito al 2 aprile 2020.

A farlo sapere la sigla sindacale FIT CISL dopo che oggi la commissione di garanzia per gli scioperi, proprio a causa della situazione di emergenza che sta vivendo l’Italia a causa dei contagi da COVID-19, ha ricolto un fermo invito a non effettuare astensioni collettive dal lavoro tra il 25 febbraio ed il 31 marzo 2020.

Il coronavirus, ovviamente, sta avendo delle conseguenze non trascurabili anche sul sistema produttivo italiano e proprio per questo motivo il Ministro Patuanelli per domani al Mise ha convocato i rappresentati di RETE Imprese, Confapi, Alleanza Cooperative Italiane e Confindustria per discutere tali conseguenze e trovare le misure che aiutino a fronteggiare l’emergenza anche per il sistema produttivo del Paese.

