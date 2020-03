Coronavirus, scatta la corsa ai supermercati: il Governo, non serve

Dopo che il Governo ieri sera ha praticamente chiuso l’Italia estendendo la zona rossa per tutto il territorio, già dalla tarda serata di ieri sera e stanotte, i supermercati sono stati presi d’assalto, in particolare nelle grandi città dove ci sono delle catene di supermercati aperti h24.

Tutti corrono ai supermercati, ma è utile?

Già da ieri sera e da stanotte è scattata la corsa ai supermercati nelle grandi città, quelli aperti h24, da stamattina code chilometriche in tutte le città, province e piccoli Paesi. Le nuove disposizioni e il nuovo decreto emanato nella tarda serata di ieri sera, da la possibilità di fare uscire le persone da casa con l’autocertificazione e per motivi strettamente legati al lavoro, alla salute e alle normali necessità, quale può essere fare la spesa. Se si dovesse dichiarare il falso, si può essere denunciati penalmente.

Nonostante la Presidenza del Consiglio abbia diramato una nota dove chiarisce che supermercati e alimentari resteranno aperti, gli italiani hanno comunque preso d’assalto i punti vendita per fare scorte e cautelarsi. Anzi, aggiunge il Governo, che questo correre ed acquistare generi alimentari e contrario alle motivazioni del decreto, in quanto va a creare un super affollamento che bisogna evitare.

Dice ancora il Governo che per tutti quelli che non hanno necessità impellenti, di stare tranquilli, in quanto sarà garantito il regolare approvvigionamento alimentare quotidiano.

Il problema e il pensiero di tutti gli italiani è un altro, è vero che adesso o domani forse è inutile ammassarsi e prendere d’assalto i supermercati, ma chi ci dice che con il passare dei giorni non venga a mancare la materia prima o ci possa essere un peggioramento della situazione del Covid-19 e per cui si procederebbe a bloccare i trasporti?

E’ vero che è meglio che non ci accalchiamo tutti insieme, andare a fare la spesa con criterio, senza allarmarsi più di tanto, ma lasciateci fare l’unica cosa per cui c’è un motivo per uscire di casa.

