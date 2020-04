Coronavirus: scoperto a quale temperatura muore il virus

La capacità del Coronavirus di diffondersi in modo molto rapido, è una delle caratteristiche che lo rende molto pericoloso, il virus si adatta facilmente a qualunque circostanza anche se complicata, ed è per questo che è diventato letale per l’umanità.

Coronavirus: esiste una temperatura a cui il virus muore

Degli scienziati a Marsiglia in Francia, hanno condotto degli esperimenti per cercare di capire quali sono i limiti di sopravvivenza del virus e in base anche alla lunga esposizione alle alte temperature. Il primo esperimento che è stato fatto da parte degli scienziati a Marsiglia è stato quello di sottoporre il virus ad una temperatura di 60 gradi per un’ora, ma i risultati hanno dato esito negativo.

Questi studiosi hanno poi creato due colture di cellule renali presi da una scimmia africana, una con proteine contaminate e l’altro senza alcuna contaminazione, entrambi esposti per 60 minuti; si è avuto che nel primo caso alcuni ceppi, non solo sono sopravvissuti, ma si sono anche moltiplicati, invece nel secondo caso la morte è stata totale.

In un altro esperimento si è potuto notare che dei ceppi sono stati messi esposti per 15 minuti a 92 gradi, e in questo caso la morte è stata totale.

Brutte notizie per chi afferma che arrivata l’estate ci libereremo del virus, ipotesi che era già parzialmente messa in discussione, ma con questi esperimenti ce ne da quasi la certezza.

Quindi dobbiamo fare ancora molta attenzione e a non sentirci liberi di fare quello che vogliamo con il caldo, studi scientifici non ci confermano che con l’arrivo dell’estate il Coronavirus sparirà. Dobbiamo fare sempre molta attenzione e fare prevenzione fino a quando i medici e gli scienziati non ci libereranno.

Quindi ancora mascherine e guanti, in particolare quest’ultimi bisogna usarli in modo corretto. Se vengono usati in modo sbagliato possono fare molti danni a noi stessi e agli altri.

