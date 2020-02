Coronavirus: scuole chiuse ancora 8 giorni e decreto salva anno scolastico

Ne decreto sociale sul Coronavirus oggi il governo indicherà che le scuole di ogni ordine e grado (dall’asilo nido all’Università) in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto resteranno chiuse per altri 8 giorni. Questo perchè l’evoluzione del contagi in queste regioni è ancora troppo veloce e proprio per questo le scuole osserveranno, ancora, la chiusura fino al prossimo sabato 7 marzo compreso.

L’OMS, proprio a causa dei contagi troppo veloci ha alzato il livello di rischio e nonostante i governatori delle 3 regioni avrebbero voluto tornare alla vita normale già da lunedì, le loro speranze di normalità, al momento, non possono essere soddisfatte.

Il decreto dovrebbe giungere ai governatori delle Regioni entro la mattinata di oggi ed in esso saranno indicate le altre Regioni in cui le scuole dovranno irrimediabilmente riaprire lunedì per via delle condizioni generali in queste zone. Le soluzioni adottate, quindi, per Veneto, Lombardia ed Emilia Rom

In Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, però, non si dovrebbe parlare di chiusura ma si sospensione, per fare in modo che almeno si possano effettuare le lezioni a distanza.

In ogni caso gli studenti non perderanno l’anno scolastico e gli insegnanti ed il personale ATA non dovranno recuperare i giorni di assenza visto che, in ogni caso, la prestazione è impossibile per cause non imputabili ai lavoratori.

Nel decreto, infatti, dovrebbe essere contenuta anche la norma salva anno scolastico che prevederà una deroga al limite di 200 giorni minimi per la validità dell’anno scolastico per gli studenti costretti a non andare a scuola a causa del Coronavirus e della sospensione delle attività didattiche.

In attesa, quindi, delle ordinanze regionali che daranno la conferma di quanto sopra riportato, sappiamo quello che potrebbe accadere nelle prossime ore.

