Abbiamo chiesto ai nostri lettori di partecipare ad un sondaggio sulla chiusura delle scuole. Lo abbiamo proposto sui nostri social: Facebook, Instagram e Telegram. I voti sono stati favorevoli alla chiusura delle scuole, dovuto anche dall’evolversi dell’emergenza Coronavirus. Purtroppo, in molte città questo rischio non sembra ben compreso. Ieri, il presidente della Campania ha fatto un appello ben preciso ai cittadini, è possibile leggerlo qui: Coronavirus in Campania: 89 contagiati, i cittadini non hanno capito il pericolo, vanno alle feste, il problema è grave

Inoltre, sulla chiusura delle scuole ci sono stati molte difformità, il personale ATA è escluso dal provvedimento e non ci accetta tale situazione: Coronavirus: scuole chiuse in Italia, tranne per il personale ATA, sono immuni al virus?

Analizziamo i risultati dei sondaggi sui social: Instagram, Facebook e Telegram

Sondaggio scuole chiuse SI o No

Instagram: 331 votanti, 67% favorevoli e 33% contrari

Alcuni commenti:

“perché ho l’esame quest’anno, però pensate se un alunno lo prende siamo….”

“sperando che questo riesca a contenere questo virus maledetto”

“che nessuno altro del Nord si sposti al Sud”

“tanta confusione più verità”

“come mai però palestre, corsi sportivi, pub, bar e lavori pubblici sono aperti?”

“i negozi sono vuoti per psicosi corona”

Sondaggio Facebook

Facebook: 53 votanti, 89% SI e 11% No

Un solo commento: le scuole chiuse per tutto il personale

Sondaggio Telegram

Telegram: 22 votanti, 86% SI e 11% NO

