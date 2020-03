Coronavirus, scuole e Università chiuse in tutta Italia: da quando e per quanto?

Il governo, su specifico consiglio della commissione scientifica e del Ministro della salute, sta valutando la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tutta Italia (dall’asilo nido all’Università) almeno fino al 15 marzo. Il provvedimento potrebbe avere effetto immediato e prevedere la chiusura già da domani..

In ogni caso il governo si è detto disponibile a seguire i consigli della commissione scientifica e a blindare l’isolamento anche al sud per evitare che il contagio si espanda troppo rapidamente. Per tale decisione il parere della comunità scientifica è stato determinante dopo che la stessa aveva consigliato anche la sospensione degli eventi sportivi in tutta Italia. Anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, aveva auspicato la chiusura di tutte le scuole del Paese.

In ogni caso, essendo la decisione della chiusura della scuole di competenza delle Regioni, si dovrà cercare di coordinare le decisioni di queste ultime per fare in modo che ci sia una decisione univoca e non si proceda in ordine sparso.

In ogni caso è necessario anche predisporre meccanismi che facciano in modo che tutti gli studenti a cui è stato imposto uno stop a causa del coronavirus non perdano l’anno scolastico per non aver raggiunto il numero minimo dei giorni di lezione previsti per un anno scolastico. A questo pesante problema dovrà, in ogni caso, rispondere il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Intanto il ministro Stefano Patuanelli si è imposto isolamento mentre Sergio Mattarella si è visto rinviare il viaggio in Mozambico previsto dal 10 al 12 . A rischio anche la cerimonia prevista per l’8 marzo.

I costi sociale della strada intrapresa dal governo Conti potrebbero essere non alti ma altissimi.

