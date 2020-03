Coronavirus: se ho febbre, tosse o raffreddore, come mi devo comportare?

Questa è la storia di un malato che non sa se i suoi sintomi sono dovuti perché è affetto da Coronavirus, come si deve comportare? Le scelte possono essere varie, ci stiamo a casa e ci curiamo sperando che non sia Coronavirus e ci passa, oppure ci dobbiamo fare controllare?

Coronavirus: cosa fare in caso di febbre, mal di gola o raffreddore?

La domanda ormai se la fanno un po’tutti, se ho raffreddore, tosse, mal di gola o febbre, cosa devo fare, stare a casa e aspettare che mi passi o mi devo far controllare? Questa è una domanda che si fanno un po’ tutti, ma in particolare questa se la è fatta un ragazzo di 28 anni romano che si è trasferito a Milano e ce la racconta; ci racconta di essersi svegliato una mattina con brividi e febbre a 38,5 e chiede cosa deve fare e come si deve comportare, ecco il racconto a LaPresse:

Mi sono svegliato è avevo brividi e 38,5 di febbre. Ero un po’ preoccupato, ma soprattutto dubbioso, ho chiamato subito il numero verde della Lombardia. Dopo aver provato 4-5 volte finalmente mi hanno risposto, l’operatore è stato molto gentile, mi ha chiesto se avessi avuto contatti con persone risultate positive al virus, gli ho risposto che io sappia no. Ho descritto cosa mi sentivo e mi è stato detto che per quei sintomi loro non avevano indicazioni di fare il tampone. Mi ha prescritto una terapia molto semplice e consigliato delle precauzioni da prendere. Gli è stato detto al giovane di stare a casa e solo se fossero insorti problemi respiratori chiamare il 112. Il giorno dopo c’è stato un peggioramento con la comparsa di tosse, non potevo andare dal medico di base perché non sono residente a Milano e anche perché hanno dato indicazione di non intasare gli ambulatori. Così ho chiamato una guardia medica privata, per capire lo stato dei polmoni. E’ arrivata in un paio d’ore con una mascherina. I polmoni per fortuna erano liberi, mi ha prescritto antibiotici e cortisone, ho speso 200,00 euro ma almeno mi sono tranquillizzato.

Dopo una settimana circa il ragazzo dichiara di essere guarito, ma con un filo di ironia pensa che non saprà mai se ha avuto il Coronavirus, ma non gli importa, l’importante ora è che è guarito.

