Coronavirus: se si circola senza motivo valido, si rischia il sequestro dell’auto o della moto

Attenzione se uscite di casa con l’auto o con la moto in questo periodo di emergenza dovuto al Coronavirus, se non avete un motivo molto valido nell’uscire non solo si rischia una sanzione, ma si può arrivare addirittura a subire il sequestro dell’auto o della moto, viene paragonato a come se si commettesse un reato.

Rischio sequestro dell’auto se non avete un valido motivo per uscire di casa

Molte persone online stanno facendo delle domande sull’uso della macchina o della moto in questi giorni di emergenza da Coronavirus. Purtroppo uscire con la macchina o con la moto senza un giustificato motivo fa commettere un reato e si rischia fino ad avere il mezzo sequestrato.

In un’intervista lasciata da un avvocato viene spiegato che il sequestro dell’auto o della moto imposto dal decreto è ammesso ed è possibile, viene paragonato quasi al reato di un ladro che viene preso in fragrante a rubare in una casa. Quindi il mezzo è lo strumento che ti aiuta a commettere il reato e di conseguenza viene sequestrato.

Il Procuratore di Parma ha cercato di essere chiaro sull’interpretazione del sequestro prima di compierlo da parte delle forze dell’ordine. Palese se il soggetto si trova fuori comune di appartenenza e non riesce a dare una giustificazione che rispecchi un motivo valido e faccia rispettare il decreto in atto e quindi la legge.

Da tenere a precisare che è stato deciso che una volta avvenuto il sequestro, per evitare aggravi da parte dell’erario, il mezzo sarà affidato alla stessa persona che userà il mezzo per tornare presumibilmente a casa o da dove era partito, e tenere l’auto o la moto ferma, a totale disposizione dell’autorità giudiziaria.

