Coronavirus, si può contrarre il virus una seconda volta?

Come una banale influenza, anche nel caso del Coronavirus si può rischiare di ammalarsi di nuovo dopo esserne guariti. Questo è quanto viene dichiarato dalla Prefettura di Osaka, in Giappone, la quale ha riportato il caso di una donna risultata positiva di nuovo al Coronavirus dopo esserne guarita una prima volta. Si tratta di una signora di circa 40 anni, una guida turistica, che si era ammalata di Coronavirus verso la fine di gennaio scorso. Il 1° febbraio, dopo esser stata curata in ospedale, è stata subito dimessa in ottime condizioni, con tanto di test il quale ne confermava la guarigione. La situazione è precipitata quando lo scorso 26 febbraio è risultata di nuovo positiva al tampone. Cosa significa questo?

Emergenza Coronavirus, ci si può ammalare di nuovo?

Sebbene si tratti di un primo di Coronavirus recidivo in Giappone, questo non esclude che possano essercene degli altri in altre zone rosse, come di recente è accaduto in Italia.

Durante questi giorni ci sono stati molti i pareri discordanti su questa tematica.

A detta di alcuni medici americani, questo avviene perché il virus è come se si fosse addormentato all’interno del corpo della paziente inviando come imput dei sintomi trascurabili.

Questo, ha poi provocato il preggioramento della salute della donna di 40 anni una volta raggiunti i polmoni.

In tal caso si potrebbe, quindi, pensare a dei test del tutto falsi, che non hanno accertato nel modo giusto la vera situazione salutare della donna.

Secondo altri, invece, è possibile che la donna sia guarita effettivamente per poi ammalarsi di nuovo semplicemente.

Comunque sia stata la realtà dei casi, la medicina non è ancora pronta a dare una risposta concreta e completa sulla possibilità di contratte il Coronavirus una seconda volta.

Nonostante i numerosi passi avanti fatti nella ricerca contro il virus, non ancora lo si conosce perfettamente sotto ogni aspetto. la strada è ancora troppo lunga e siamo solo all’inizio.

Coronavirus: la risposta degli psicologi

