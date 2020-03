Coronavirus: si può uscire di casa nell’Italia dei contagi?

Dopo il decreto del 9 marzo del governo, con il quale si impongono limiti e restrizioni a tutta l’Italia, la confusione della popolazione è grande. La preoccupazione più pressante sembra essere quella legata agli spostamenti che ha fatto intendere alla popolazione, erroneamente, che vige il divieto di uscire di casa.

Coronavirus e uscita da casa

Molti sono gli italiani convinti che non si possa uscire di casa se non per recarsi al lavoro, per motivi di salute o per necessità primarie. Non è proprio così. Per evitare il contagio del coronavirus il consiglio è quello di restare in casa e di avere meno contatti sociali possibili, ma ovviamente non è vietato uscire. Quello che è vietato, a meno che non ci siano comprovate esigenze lavorative, esigenze sanitarie o necessità primarie, è lo spostarsi dal proprio comune di residenza ad un altro.

Cosa significa questo nella quotidianità? Se si ha voglia di uscire per fare una passeggiata nessuno ce lo vieta, se si vuole andare a prendere un caffè al bar è consentito (rispettando la distanza di un metro dagli altri avventori). Si può andare al ristorante, se si vuole, ma solo a pranzo visto che tali esercizi commerciali hanno l’obbligo di chiudere entro le ore 18.

Siamo isolati, è vero, ma non in quarantena. Il divieto di uscire di casa vige soltanto per coloro che hanno contratto il virus e sono in isolamento domiciliare e per chi è entrato in contatto con persone che, poi, sono risultate positive al virus. Per tutti gli altri non vige alcun divieto nel lasciare la propria abitazione anche se non vi sono necessità primarie, anche se è solo per stare all’aria aperta. Si può andare a trovare degli amici se quest’ultimi vivono nel nostro stesso comune (e se siamo certi che non abbiano contratto il virus, ovviamente).

I ragazzi possono uscire, possono vedersi con qualche amico, l’importante è che non formino gruppi troppo numerosi e che rispettino quanto stabilito dal decreto (non è possibile, ad esempio, fare assembramenti e, quindi, è consigliabile non uscire in gruppi troppo numerosi).

Il divieto imposto dal decreto, quindi, è quello di lasciare il proprio comune di residenza o di domicilio a meno che non sia possibile autocertificare la necessità di farlo per comprovate esigenze lavorative e sanitarie.

