Coronavirus: smart working anche per la NASA

E’ tempo di reclusione in casa, è tempo di distanze collettive e di isolamento. E’ tempo di Coronavirus e smart working per molti, non fa eccezione la NASA.

Smart working ai tempi del Coronavirus: tocca anche alla NASA

Ormai la frontiera dello smart working ha preso letteralmente piede, per tantissimi lavoratori e studenti, sta funzionando l’operatività da casa. Insomma, eseguire i propri compiti davanti ad un pc dalla propria casa, magari con una correlazione tra colleghi via skype. E’ quello che ha deciso di fare anche la NASA, a causa della pandemia del Coronavirus. Oltre 17 mila dipendenti infatti lavoreranno da casa, ad eccezione di una ristretta cerchia di operatori. Tutto ciò è dovuto al fatto che alcuni dipendenti (un numero limitatissimo) è stato trovato positivo al Covid-19.

Stando a quanto riportato da un portavoce della NASA, sarebbe la prima volta nella storia che la NASA si trovi in una situazione del genere. Il temutissimo e rapidissimo Coronavirus ha al momento infettato circa 200mila persone in tutto il mondo uccidendone pressappoco 8000, stando alla fonte della Johns Hopkins University, con oltre metà dei malati che non è ancora guarita. Il tasso di mortalità a livello globale del virus è del 3,4%. Tuttavia, va aggiunto che moltissimi contagiati sono praticamente asintomatici, per cui, difficilmente identificabili. Motivo per pensare che i contagiati possano essere molti di più. E che il nemico invisibile si muova costantemente in mezzo a noi.

