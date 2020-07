Coronavirus: solo il 7% degli inglesi lo ha avuto, immunità di gregge ancora lontana

Solo il 7% delle persone nel Regno Unito è stato infettato dal coronavirus, secondo i primi risultati del più grande studio del suo genere in Gran Bretagna. I ricercatori hanno testato il sangue di 20.000 britannici su e giù per il paese alla ricerca di anticorpi contro la malattia. Si è trattato di un test che segnala se si è avuto il Covid-19 e se lo si è sconfitto. Circa uno su 14 (7,1 per cento) partecipanti si sono dimostrati positivi al virus. I risultati rivelano che il paese è ancora a miglia di distanza dal raggiungimento della cosiddetta “immunità del gregge”, una politica presa in considerazione dai politici all’inizio della crisi.

Si ritiene che Boris Johnson sia dietro alla controversa strategia di marzo, che richiederebbe che il 40% delle persone si infettasse di proposito. L’immunità di gregge si verifica quando così tante persone in una popolazione diventano immuni da una malattia infettiva da impedirne la diffusione. Lo studio suggerisce anche che il virus uccide circa l’1% delle persone che infetta, che è molto più alto dell’influenza stagionale, ad esempio, che ha un tasso di mortalità dello 0,1%.

Il vero tasso di mortalità del virus di Covid-19 è stato per mesi un mistero a causa del numero ufficiale che varia fortemente tra le nazioni a causa di metodi di test incoerenti. I ricercatori hanno anche riscontrato un’enorme disparità nei tassi di infezione in diverse parti del paese, con le persone a Londra che hanno due volte più probabilità di avere la malattia rispetto a quelle in Scozia o nel sud-ovest dell’Inghilterra.

Lo studio, condotto dalla Biobanca britannica, ha rafforzato la teoria secondo cui le persone di minoranza nera, asiatica ed etnica (BAME) erano colpite in modo sproporzionato dal virus rispetto ai bianchi. I neri (11,3 per cento) avevano quasi il doppio delle probabilità rispetto ai bianchi (6,9 per cento) di essere stati infettati, mentre la malattia ha infettato circa uno su 10 tra gli asiatici.

