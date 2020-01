Coronavirus: sono 2.057 i casi a livello globale, incubazione da 1 a 14 giorni, aggiornamenti all’ultima ora

Cresce l’epidemia da Coronavirus i casi aggiornati all’ultima ora sono 2.057 a livello globale, il virus sembra diventare sempre più forte e ha un’incubazione da 1 a 14 giorni. In una conferenza stampa dell’ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese , hanno confermato che ci sono stati 2.057 casi di coronavirus a livello globale. Il ministro della sanità nazionale cinese Ma Xiaowei ha affermato che è possibile che l’agente patogeno che causa il virus provenga da un animale selvatico e che 1.600 professionisti medici siano stati inviati a Wuhan per aiutare a gestire il numero crescente di casi.

Inoltre, ha ammesso che la capacità di diffusione del virus sembra diventare più forte e che non sono chiari i rischi della mutazione del virus. Il periodo di incubazione è tra 1 e 14 giorni.

Coronavirus: la Cina vieta il commercio di animali selvatici

Il Ministero dell’agricoltura e l’ufficio forestale hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta che la Cina ha vietato il commercio di animali selvatici a livello nazionale in mercati, supermercati, ristoranti e piattaforme di e-commerce a causa dell’epidemia di coronavirus, riferisce Reuters.

Tutti i luoghi che allevano la fauna selvatica devono essere isolati e il trasporto della fauna selvatica dovrebbe essere vietato, ha affermato la dichiarazione. Il divieto entrerà in vigore da domenica.

Virus partito dalla Cina, nuovo caso di coronavirus a Chicago, ecco cosa sta succedendo

Trasferimento delle persone che lavorano in consolato

L’ambasciata americana in Cina ha confermato che sta prendendo accordi per il trasferimento di persone che lavorano presso il consolato generale degli Stati Uniti a Wuhan. Martedì è previsto un volo da Wuhan a San Francisco, ma l’ambasciata ha avvertito che non tutti i cittadini statunitensi sarebbero in grado di salire a bordo.

Hong Kong ha confermato un sesto caso di coronavirus. Secondo i rapporti, il paziente, che è stato ricoverato all’ospedale Ruttonjee nel distretto di Wan Chai di Hong Kong, aveva recentemente viaggiato a Wuhan su un treno ad alta velocità prima di tornare a Hong Kong

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube