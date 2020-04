Coronavirus: sorpresa dei medici, scoperti nuovi sintomi anomali

Se pensavate che medici e scienziati avessero capito bene che cosa è il Covid-19 e da cosa proviene, vi sbagliate di grosso. Sono stati scoperti dei nuovi sintomi un po’ anomali che sono collegati al virus e arrivano ad interessare il cervello.

Coronavirus: scoperti nuovi sintomi anomali che riguardano il virus

Come già si è scoperto e detto in precedenza, il Covid-19 va ad interessare il cuore, la perdita di olfatto e il gusto. Ma i medici in questo periodo hanno potuto osservare anche altro, l’insorgenza di sintomi neurologici in alcuni pazienti affetti dal virus.

Lo abbiamo detto più volte, i sintomi del Covid-19 sono febbre, tosse e raffreddore, ma in tutto il mondo si studia, e sono stati segnalati pazienti infetti di altri particolari sintomi che non centrano nulla con l’interessamento delle vie respiratorie.

Diversi pazienti hanno manifestato dei momenti di confusione e sintomi neurologici che possono derivare da un’infiammazione al cervello. In America ci sono stati due casi di persone che presentatosi al Pronto Soccorso e affetti dal virus, non avevano né la capacità di dire il proprio nome, e sottoposti ad esami presentavano infiammazioni diverse nelle varie zone del cervello.

Certo che i medici possono dire solo che i casi si sono mostrati a persone con età superiore ai 60 anni, e che probabilmente, è da scoprire, che il Covid-19 associato ad un’altra patologia, che ad oggi non si conosce, possa dare queste sintomatologie.

Questo studio dell’interessamento del cervello al Covid-19, ci viene illustrato dalla Cina, a febbraio a Wuhan sui primi 113 pazienti morti, il 22% presentavano sintomi come sonnolenza fino ad arrivare al coma profondo. Per essere più precisi al caso, bisogna avere altre testimonianze di ciò e fare ulteriori verifiche.

Anche perché i sintomi neurologici possono derivare dall’insufficienza polmonare. La scarsa ossigenazione al cervello potrebbe portare ai sintomi citati. Ecco perché i medici che vanno a trattare dei nuovi casi neurologici dovrebbero tenere conto che i sintomi possano essere causati dal Covid-19 e cercare di prevenirli.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube