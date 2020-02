Coronavirus: sospesi controlli alcoltest, si può diffondere il contagio

La situazione del Coronavirus in Italia desta molte preoccupazioni, in questo momento sono 7 i morti e 232 i contagiati, molti casi sospetti in fase di accertamento. I casi maggiori sono in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Sono 7 i morti e 232 contagiati cosi divisi: in Lombardia 173 casi e 6 vittime; in Veneto 33 casi e una vittima; Emilia Romagna 18 casi di contagio; Piemonte e Lazio 3 persone contagiate; in Alto Adige un caso; in Sicilia un caso. Contagiato anche un medico italiano a Tenerife, e un caso di positività anche a Palermo, una donna di Bergamo.

Misure adottate dal Governo per emergenza coronavirus

Il Governo ha adottato misure precauzionale con il decreto-legge per combattere l’emergenza da Covid-19. Tra le tante precauzioni sospeso anche il controllo che riguarda gli accertamenti agli automobilisti per alcoltest e stupefacenti.

Emergenza Covid-19: sospesi i controlli alcoltest

La Polizia di Torino dopo i primi casi accertati di coronavirus ha sospeso i controlli attraverso l’etilometro. La preoccupazione è che l’uso dell’alcoltest possa diffondere il contagio. Nell’incertezza, è stata emanata un circolare dal dirigente comunale dove si legge che è opportuno per evitare il contagio, di sospendere con effetto immediato tutti gli accertamenti con l’utilizzo di apparecchiature con etilometro e sostanze psicotrope.

Per le forze di Polizia il ministero dell’Interno ha rilasciato un vademecum con le indicazioni per ridurre il contagio.

Numeri di contatto per emergenza regione per regione

Sono stati instaurati i numeri regione per regione per combattere il contagio di coronavirus, la direttiva è quella di non recarsi al pronto soccorso in caso di sintomi, bisogna telefonare ai numeri pubblicati dal Ministero della Salute. Per chi presenta i sintomi del coronavirus, deve telefonare ai numeri di emergenza istituiti dal Ministero delle Salute per combattere l’emergenza in corso. L’elenco completo qui: Coronavirus: numeri da contattare regione per regione

