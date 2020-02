Coronavirus, stipendio assicurato per chi è in quarantena, ecco quando

Nelle aree interessate maggiormente da contagio coronavirus, l’attività lavorativa potrebbe essere maggiormente pregiudicata. Al di là delle eventuali psicosi ci sono persone obbligate al rispetto della quarantena per disposizione delle autorità. Per chi si assenta dal lavoro per quarantena obbligata lo stipendio è garantito. Vediamo cosa prevede la legge.

Coronavirus, quarantena e stipendio

Per chi si assenta dal lavoro a causa dell’ordinanza, visto che i lavoratori a causa di una decisione pubblica non possono uscire di casa, è previsto il caso di “impossibilità di recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore” è questo consente la retribuzione anche se non si va fisicamente al lavoro.

Chi si trova, però in difficoltà sono i datori di lavoro e proprio per questo l’esecutivo sta tentando di trovare una forma di protezione per chi si ritrova a pagare i lavoratori che non sono presenti sul posto di lavoro. Si potrà utilizzare la cassa integrazione ordinaria che però non tutela le realtà più piccole. In questo caso, quindi, si utilizzerà una strumento attivabile da tutti i datori di lavoro che hanno più di 5 dipendenti, ovvero il Fondo d’integrazione salariale o la cassa integrazione in deroga.

Per i datori di lavoro, secondo quanto emerge dalle indiscrezioni, è allo studio una serie di interventi che prevedono: accesso facilitato al Fondo di garanzia PMI

Sospensione delle bollette delle utenze di luce e gas

Sospensione dei termini per adempimenti societari

Contributi per la ripresa dell’attività quando è possibile stabilire che il danno derivi dall’emergenza; tale agevolazione potrà essere estesa anche a quelle imprese che pur non avendo subito l’assenza dei lavoratori hanno però subito danni indiretti.

Lo stesso trattamento previsto per i lavoratori sarà riservato anche per i lavoratori non in zona di quarantena che però si trovassero impossibilitati ad accedere ad una determinata area che provocasse la sospensione dell’attività lavorativa dell’azienda.

