Coronavirus: STOP alle scuole di ogni ordine e grado, Il governo chiude università e scuole in Italia fino a metà marzo

Emergenza coronavirus, chiusura scuole e università in tutt’Italia non sono nelle regioni della zona rossa. Il Governo sta valutando il provvedimento per rispondere all’emergenza coronavirus. Il provvedimento precisa che tutte le scuole italiane rimarranno chiuse fino a metà marzo. La chiusura riguarda università e scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale. La notizia non è ancora ufficiale, sarà emanato il decreto a breve.

L’Organizzazione mondiale della sanità precisa che: “Nessuno è immune, la mortalità del virus è pari al 3,4% , quindi maggiore rispetto all’influenza“.

Per maggiori chiarimenti consigliamo di leggere: Coronavirus, scuole e Università chiuse in tutta Italia: da quando e per quanto?

