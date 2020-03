Coronavirus: tampone negato ai pazienti con polmonite (lettera aperta)

L’Italia sta vivendo una situazione surreale, e le notizie che susseguono giorno per giorno non sono incoraggianti. Una lettrice ci ha inviato una lettera che evidenzia una situazione spaventosa, ve la proponiamo.

Coronavirus: #DistantiMaUniti (le distanze non devono separarci)

Buongiorno dott.Icardi,

Le scrivo per una situazione che ha del surreale. In provincia di Biella, e precisamente in Valle Cervo, valle stretta di montagna con il 50% di abitanti over 65, si è verificato un caso assai grave e paradossale.

Le linko l’articolo di denuncia pubblicata dal medico, professionista serio, capace e vicino ai bisogni dei cittadini, ottimo esempio di ciò che un medico di famiglia dovrebbe rappresentare soprattutto in tempo di emergenza sanitaria. Qui trova l’articolo in oggetto: Tampone negato ai pazienti con polmonite

Seguo costantemente le campagne ministeriali e mi attivo per diffonderle, per l’attività che svolgo a livello sociale a fianco dei malati. Ma mi pare inutile lanciare campagne social del tipo #DistantiMaUniti

Le distanze non devono separarci: posta una foto in cui allunghi il braccio verso l’esterno, come a toccare qualcuno che non si vede, ma sai che c’è o supportare i cittadini con Gestire lo stress ai tempi di Covid-19: Consigli utili per ritrovare normalità durante una crisi e poi negare ad un medico di base degli strumenti indispensabili per verificare se 4 pazienti con sintomi molto vicini a quelli riscontrati dai contagiati dal covid 19, pazienti, che per il lavoro che svolgevano, sono stati a contatto con decine e decine di cittadini. Vogliamo contenere la diffusione? Forniamo gli strumenti ai medici di base.

Inoltre faccio presente che, nelle ultime due settimane, le seconde case della valle di proprietà di cittadini residenti in Lombardia sono state riaperte, fatto che fa presumere che il virus possa essere stato trasportato in zona.

Il medico DEVE avere quei tamponi. Se chi glieli avrebbe dovuto consegnare non ha ben chiaro che significa adottare misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus e non attendere l’immunità di gregge scelta dagli inglesi, va riprogrammato .

La scrivente, come molti altri concittadini della valle, è disponibile a pagare i tamponi e il costo dell’analisi se la Regione Piemonte non può permettersene la spesa.

Conto sul suo tempestivo intervento per contenere il contagio in Valle Cervo e per fornire tutti gli strumenti indispensabili ai medici di base.

Cordialmente

Deanna Gatta, cittadina Valle Cervo

