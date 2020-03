Coronavirus: tema di un bambino ‘la mia bisnonna durante la guerra scriveva pensieri come i miei’

È arrivata in redazione un tema di un bambino di IV elementare che descrive come passa le giornate lontano dalla scuola per l’emergenza coronavirus. Parole che fanno riflettere e rispecchiano un momento difficile attraverso i ricordi dei nostri bisnonni.

Lettera di un bambino di IV elementare

Vorrei condividere il tema del figlio del maestro Riccardo Guida, le parole del bambino di IV elementare fanno riflettere in questo periodo. In bocca al lupo a tutti gli italiani per questo momento difficile, che speriamo passi presto!

Un caro saluto a tutto lo Staff

Tema

Care ragazze e cari ragazzi,

ormai è da un pò di giorni che siete a casa da scuola. Siamo curiosi di sapere come state vivendo questi giorni.

Vi manca la scuola? Perchè? Con chi state passando le vostre giornate? Avete imparato, scoperto o fatto qualcosa di nuovo? Raccontate.

“In questi giorni la scuola mi manca perché non vedo i miei amici e le maestre. Le mie giornate le trascorro con la famiglia. Sto sist4emando la mia nuova casa ed aiuto i miei genitori. Nel tempo libero ascolto metal, mi alleno con i compiti e suono la batteria con mio papà. Spero che tutto questo finisca presto perché sembra di stare in guerra.

La mia bisnonna mi ha detto che durante la seconda guerra mondiale scriveva dei pensierini come i miei ed è triste”.

