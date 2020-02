Coronavirus: Tesla Giga Shanghai riapre il 10 febbraio

La gigafactory Shanghai di Tesla è stata chiusa dal 29 gennaio a causa dello scoppio del coronavirus cinese, che ha portato alla chiusura di molte fabbriche in tutto il paese. Ora abbiamo notizie che la fabbrica riaprirà il 10 febbraio dopo un arresto di quasi 2 settimane con il governo di Shanghai che ha offerto “aiuto” alle aziende per riportare la produzione a velocità normali dopo lo stop. Il coronavirus si è diffuso da Wuhan in Cina, a quasi 35.000 persone in tutto il mondo con oltre 900 morti, anche se quasi 2.400 persone si sono riprese dall’infezione. È stata dichiarata un’emergenza sanitaria globale dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Mentre i governi mondiali e le organizzazioni sanitarie hanno cercato di migliorare la loro comprensione del virus, il governo cinese ha ordinato quarantene e chiusure di fabbriche in gran parte del paese. Anche la gigafactory Shanghai di Tesla è stata influenzata da questa situazione. Tesla ha annunciato ufficialmente il ritardo delle consegne del Model 3 in Cina mercoledì. In precedenza la società aveva avvertito, durante la loro chiamata ai risultati del quarto trimestre , che la produzione della fabbrica di Shanghai sarebbe stata fermata per una o due settimane.

La produzione stava già andando bene. La fabbrica si è aperta solo poco più di un anno fa e le consegne della berlina Model 3 sono iniziate il mese scorso. Tesla ha annunciato sulla stessa chiamata Q4 che Shanghai ha già una capacità annuale di 150.000 auto. Ma questo spingerà un po’ indietro i progressi. Ora, la fabbrica riaprirà tra un paio di giorni, il 10 febbraio. Anche le fabbriche dei fornitori locali sono state chiuse, quindi le cose potrebbero essere lente all’inizio.

Il governo di Shanghai ha offerto assistenza alle fabbriche che cercavano di rimettersi in piedi, al fine di riportare la produzione alla velocità il più rapidamente possibile. Questo aiuto sarebbe sotto forma di prestiti con aliquote preferenziali e alcune esenzioni dall’imposta sul valore aggiunto per determinati settori. Questo aiuto sarà disponibile per le società straniere e anche per quelle cinesi. Tesla ha in programma di recuperare il ritardo con le consegne man mano che l’epidemia si attenua, ma non è in grado di stimare con esattezza il ritardo di tali consegne.

