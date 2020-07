Coronavirus: tornano a calare i positivi in Italia

Arrivano buone notizie dalla protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. Infatti dopo 5 giorni tornano a calare i nuovi positivi in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 192 nuovi casi nel nostro paese e 7 decessi. I guariti invece sono aumentati di 164 unità. Per effetto di questi dati dunque il numero degli attualmente positivi a COVID-19 nel nostro paese è di 14.642. Aumentano di 3 unità i ricoverati in terapia intensiva. Per effetto di questi dati dunque il numero totale di casi di coronavirus nel nostro paese è arrivato a quota 241.419. I decessi a causa del virus in totale sono fino ad ora 34.861. I guariti invece sono arrivati a quota 192.108.

Dopo 5 giorni tornano a calare i nuovi positivi al coronavirus in Italia

Dei 14.642 casi di COVID-19 che si registrano attualmente, 13.623 sono in isolamento domiciliare, 945 in ospedale con sintomi mentre i casi più gravi in terapia intensiva sono 74. In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 98 nuovi casi, 24 in Emilia Romagna e 18 in Piemonte. Si registra solo un caso nelle Marche e in Sardegna. Zero casi invece in Sicilia, Trento, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

