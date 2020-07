Coronavirus, tornano a crescere i contagi: +193

Nuovo bollettino della protezione civile per quanto concerne l’epidemia di coronavirus. Nelle ultime 24 ore tornano a crescere i contagi. I nuovi positivi a Covid-19 sono 193. I morti rispetto a ieri sono aumentati di 15 unità, la metà rispetto a ieri. Tornano a salire i guariti che nelle ultime 24 ore sono aumentati di 825 unità, mentre ieri erano stati 574. Il numero degli attualmente positivi è sceso rispetto a ieri andando per la prima volta sotto quota 14 mila. I pazienti affetti dal virus ad oggi in Italia sono esattamente 13.595. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi questi rispetto a ieri sono scesi di 41 unità. Di contro in terapia intensiva aumentano di 1 i casi più gravi.

Coronavirus: nelle ultime 24 ore tornano a crescere i contagi in Italia

Per effetto di questi dati della protezione civile relativi alla situazione coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in totale il numero dei casi che fino ad ora si sono registrati è salito a quota 242.149. I decessi invece sono arrivati a 34.914 mentre i guariti sono 193.640. Attualmente sono positivi al coronavirus in Italia 13.595 persone di cui 71 in terapia intensiva, 899 ricoverati in ospedale con sintomi e 12.625 persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza alcun sintomo. In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 71 nuovi casi e 49 in Emilia Romagna. 25 casi in Piemonte. Sono queste le regioni che registrano più nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Zero casi si registrano invece a Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Molise e Sardegna.

